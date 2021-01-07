近年「小坪數」成房市顯學，尤其總價較低的二房產品在桃園需求旺盛，價格也一路上漲，房仲業者調查顯示，七年來一房產品總價上漲40％、二房產品上漲43％、三房產品上漲39％、四房產品上漲6％，二房產品總價漲幅不僅居各房型之冠，總價七年來也從531萬漲至760萬元，要買一間二房住宅，購屋總價大增229萬元。

根據台灣房屋調查顯示，去年第三季一房格局平均總價384萬元，七年來增加了110萬元；三房格局平均總價915萬元，七年來增加了259萬元；四房格局平均總價1,366萬元，七年來增加了76萬元。台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，去年桃園市一至二房的小宅交易量約7,500件，其中以桃園區2,128件最多，其次是中壢區1,807件。

桃園房市因房價最高的藝文特區連帶拉抬周邊中路重劃區的買氣，使中路重劃區亦成為自住小資族首選；此外小檜溪重劃區亦帶動，鄰近生活機能完善的大有、大業商圈的小宅房市熱潮。此外桃園火車站前後站商圈、經國特區等，中壢海華商圈、中壢與內壢火車站前後站商圈、中壢工業區以及高鐵特區，生活機能完善、交通便捷的商圈多為小宅交易的熱門地段。

江怡慧表示，社會人口結構改變、生育率降低以及離婚率提高，加上中大坪數住宅總價較高，對於中小家庭、單身貴族容易產生較高的經濟負擔壓力，一至二房的小戶型產品相對總價低，且空間可滿足小家庭的需求，成為首購族傾向入手的住宅類型。

(工商 )