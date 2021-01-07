總統府發言人Kolas Yotaka宣布，2021年總統府春聯為「牛轉乾坤」，比喻把握機遇，克服挑戰，開展新局，意含雖然歷經疫情衝擊，在全體國人配合防疫措施共同努力下，國內經濟維持正成長，平安在台灣生活，歡喜過新年。

「牛轉乾坤」春聯賀詞由青年書法家王意淳女士代筆，厚實蒼勁的筆觸傳達「牛」的意象；「轉」及「乾」字為連綿線條，象徵翻轉時勢；「坤」字則以俐落筆法作結，一氣呵成，祈願在嶄新的一年，這塊土地上的人們繼續齊心守護台灣，對未來充滿希望與期待。

牛年紅包袋則由新生代平面設計師田修詮設計，以喜氣的紅色為底，構圖運用幾何色塊，交織出牛的型態，搭配牛在舞蹈的意象，帶出牛的動感與活力，洋溢著年節的歡樂氛圍，也祝福新的一年，在疫情結束之後是個平安健康的豐收年。

總統暨副總統牛年春聯及紅包袋將自1月8日起至2月9日止，配合總統府開放參觀活動發送，除2月6日假日開放參觀時間自上午8時至下午4時；每周一至周五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。

未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。

(工商 )