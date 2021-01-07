燦坤（2430）Awesome會員特典8日開跑連續五天至12日，燦坤商品部總經理李經緯指出，在新商品、優惠價格帶動下，預期會員特典營收可望達10億元、年增三成，同時多數企業業績成長，今年尾牙訂單也年增三成，因此樂觀看待燦坤第一季營運表現。

燦坤歡慶2021年並與消費者攜手擺脫2020年的陰霾，8日起跑的Awesome會員特典推出多項折扣，最受消費者喜愛的蘋果iPhone 12 128GB原價28,500元，折扣1,288元，挑戰市價最便宜；MacBook Air M1滿萬送500配件金，並可搭配教育方案優惠，最高可折抵3,200元，蘋果系列的產品都是會員特典的吸睛產品。

農曆新年即將到來，燦坤也超前部署推出孝親商品系列，大尺吋電視最高限折23,000元，購買指定冰箱及空調再享貨物稅退稅。燦坤首次與瑞士的知名熨燙品牌LAURASTAR合作，IGGI手持式高壓蒸氣掛燙機可5秒消滅99.99％的Covid-19，售價8,800元。

李經緯指出，蘋果iPhone 12系列持續熱賣，再加上MacBook Air M1登場，以及家電產品的頂級、高規、大容量趨勢，受到消費者青睞，都是帶動五天會員特典業績成長的主要動力。

李經緯說，目前iPhone 12 pro缺貨仍達一個月，iPhone 12 pro max持續缺貨，客戶等待約需2-3周，讓第一季表現有基本盤。

燦坤2C事業部協理陳柏蒼則指出，雖然今年大企業部停辦尾牙，但不少上市櫃公司等大企業2020年業績繳出亮眼成績單，公司部門推出微型尾牙、線上抽獎活動，尾牙的訂單比上一年度成長三成以上，對燦坤的業績有所貢獻。

(工商 )