萬海集團曾在基隆申請「北台科技園區」開發案，但因基隆河整治計畫環評遭打回，直到去年蔡英文總統宣布解除基隆河開發管制禁令，才讓園區又燃起一絲希望，目前業者已經舉辦地方說明會，而地方對於此開發案樂觀其成，基隆市政府表示，依法令規定，園區設置改由中央核定，地方政府僅代轉申請。

萬海集團當年預定地在中山高基隆交流道附近，開發面積達30多公頃的科技園區，過程中跑了許多流程，也完成整地，但在申請保護區變更為產業專用區時，碰上政府整治基隆河計畫，當時內政部下令整合計畫未完成前，禁止都市計畫農業區、保護區變更為可建築用地，許多開發案申請遭打回票，「北台科技園區」就是其中之一。

直到去年蔡英文宣布解除基隆河開發管制禁令，讓「北台科技園區」開發案多了希望，產發處長黃駿逸表示，因園區開發範圍超過30公頃，依產業創新條例規定，由中央主管機關核定，地方政府僅代轉申請，日前業者已經舉辦過地方環境影響公開說明會，相關程序正在進行，待中央審查通過，還要進入都市計畫審議程序。

「北台科技園區」開發案停步近20年，至今才又有興建可能，地方民意代表對於此開發紛紛表示贊同，市議員鄭愷玲說，只要園區開發，就能帶動地方繁榮，增加企業投資意願、創造就業機會，對基隆市民有龐大效益。

(中時 )