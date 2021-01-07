魏姓男子前年12月在桃園某修車廠找友人一起吸食PMA、PMMA咖啡包，不料卻施用過多，導致身體抽蓄，一直到魏昏迷後才趕緊協助送醫，但仍不治，親友告友人過失致死，檢方認為，2名友人行為與過失致死要件不符，給予不起訴處分。

魏男家屬提告，指魏姓男子前年12月13日晚上，找來鄭姓女子、范姓友人到1間修車廠內，並無償提供毒咖啡包共同食用。隔天中午魏男因施用太多毒咖啡包導致抽蓄，友人還提供笑氣給魏，一直到魏昏迷才送醫，導致他在到醫院前心跳停止，親友認為2名友人有過失致死罪嫌。

檢方調查，2名友人坦承共同食用咖啡包，至於魏男抽蓄時，沒有趕緊送醫是因為魏曾經入監過，曾說不願再入監，第一時間才沒有叫救護車，但是有嘗試給魏喝水，試圖稀釋藥物影響，但發現魏沒有好轉，就立即將其送醫。

法醫解剖後，發現魏體內PMA濃度為0.39ug／ml，PMMA為5.798ug／ml，而PMA至死濃度在0.2至4.9ug／ml，PMMA為1.2至1.6ug／ml。檢方認為，共同吸食毒品者，彼此不存在保護義務之承擔，加上死者體內PMA、PMMA濃度逾越致死範圍甚高，無從確認魏送醫後即有救治可能性。加上范雖灌笑氣給魏，但指證的鄭女吸食毒品多日，記憶真實還有疑義，就算是真的，魏男體內濃度超過致死標準甚多，無法阻止死亡結果發生，2人行為與魏死亡難認有相關因果關係，給予不起訴處分。

(中時 )