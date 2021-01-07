揮別因為新冠肺炎紛擾的2020年，WTA世界職業女網巡迴賽從今天開打的阿布達比女網賽展開新賽季，單打首輪出擊的台灣女網一姐謝淑薇，3比6、6比3、7比6（7比3）逆轉勝去年法網女單亞軍、世界排名第21的捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova）。

職業網球去年因為新冠肺炎全球大流行賽程受到耽誤，所有單位都努力在防疫中恢復比賽，在WTA公布的上半年賽程，去年停辦一屆的溫布頓草地錦標賽，將於今年6月28日回到網球迷的世界，去年延到9月進行的法國網球公開賽，也將回到原本的5月底進行，預計5月23日開打，至於WTA 1000系列大賽，上半年預計有杜拜、邁阿密、馬德里及羅馬4站。

2021澳洲網球公開賽將在下個月8日點燃會內賽戰火，不少女將先在阿布達比小試身手，今天女單64強賽，謝淑薇生涯在單打首度過招萬卓索娃，首盤謝淑薇四度遭到破發，被對手先拿下一盤，次盤雖然小薇第一個發球局糟破，但也三度破了對手發球局，特別是關鍵第9局在第1個破發點間盤末點就得分，打出氣勢。

決勝第三盤雙方依然互不相讓，各兩破彼此發球局，並進入搶七局，謝淑薇連續破了萬卓索娃兩個發球分取得5比2領先，最終7比3鎖定勝利。

4日才過35歲生日、目前女單世界排名第67的謝淑薇，下一輪對手是18歲、世界排名第99的烏克蘭選手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），同樣是雙方首次對戰。

(中時 )