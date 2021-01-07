近日連續發生多起死亡交通事故，為確保行的安全，新北警局自1月5日起連續6日規劃「肇因防制」執法專案，希望讓大家平平安安迎接新年的到來。

據統計新北市109年11、12月A1及A2事故較去年同期增加12.2％，110年1月迄今發生死亡事故4件。

分析主要肇事原因以轉彎未依規定、超速、闖紅燈、紅燈右轉、行人違規及酒後駕車等項目居多，永和警分局為降低事故傷害及用路人安全，實施「肇因防制」專案，實施期程自110年1月5日起至110年1月11日止，針對上述違規強勢取締，以降低事故發生並維護道路交通安全與秩序。永和警分局也提醒民眾，遵守道路標誌、標線指示行駛，避免受罰。

此外，最近又有一則肇事鑑定的案例，行人在設有行人穿越道100公尺範圍內未走行人穿越道穿越馬路被機車撞倒了，鑑定結果把行人列為主要肇因；也就是說，以往老一輩的觀念，發生交通事故的話，大車要賠小車，小車要賠行人的觀念已經是落伍而且錯誤的。

依道路交通安全規則規定，除了設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，不得在其100公尺範圍內穿越道路外，在劃有分向限制線(雙黃線)、設有安全島或護欄之路段都不得穿越道路，違規的話會處新臺幣300元罰緩；罰錢事小，但生命安全是無價的。而且，行人走在行人穿越道上時，車子是有禮讓的義務的，這就是民眾常說的「行人帝王條款」。走行人穿越道對自身權益或後續理賠的保障是有絕對性的影響。

最後，近年來警方開始推動「行人安全方案」，針對行經行人穿越道未禮讓行人的車輛強力執法取締，現在路上除了少數駕駛習慣還未調整過來的用路人外，大多數的駕駛在行經行人穿越道都會停下等候行人過馬路；但反觀於行人，尤其是年長者和年輕學童，對於自身安全的觀念仍顯薄弱。員警在執行行人違規之取締稽查工作時，最常聽到的就是：「阿警察先生，我們老大人行動不方便而且眼睛不好青紅燈看不清楚，多通融啦~」。因為年長者不見得有上網接收資訊的習慣，也不常接觸媒體宣導的訊息，所以他們不知道自己是馬路上最危險和最弱勢的一群。

除了加強取締未禮讓行人之違規外，永和警分局也要呼籲行人多一點同理心；行人遇有車輛停等禮讓時，應加快腳步通過，勿在道路上嬉戲、逗留或低頭使用手機大搖大擺慢慢走，讓好心的駕駛人等到翻白眼，更造成後方車流壅塞。

還有部分行人在攔計程車時，未能選擇適當的地點，有時在路中央，有時在交岔路口轉彎處就在攔車，除了害計程車可能被拍照告發外，也影響後方車流；公車也是，有的民眾大剌剌站在馬路上或公車停車格內攔公車，也會造成公車無法靠邊停車，所以要請行人在攔車時應選擇不會妨礙交通之地點，以免因貪圖一己之便害計程車或公車違規，也製造後方車流的壅塞。也希望用路人不要吝於多等或多走幾分鐘，能平安回家才是無價的。

(中時 )