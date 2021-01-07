台中青諮會專屬網站網羅各項資訊、提案參採情形、會議資訊及影像紀錄等專屬青年委員的相關訊息。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市政府精心設計青諮會專屬網站去年底上路後，獲熱烈回響，該專區網羅青諮會各項資訊、提案參採情形、會議資訊及影像紀錄等專屬青年委員的相關訊息，線上一指了解年輕世代關注的議題及觀點，共同打造有利於青年發展的幸福城市。

「青年是台中的新希望！」研考會主任委員吳皇昇強調，市府傾聽青年聲音，更展現回應年輕人期待的誠心，自2019年成立台中青年事務諮詢委員會，集結百名各領域優秀青年，為台中市政凝聚進步思想、添加創新活力。

去年7月由研考會接棒青諮會運作，發揮跨機關協調整合能力，藉由這次青諮會官網的設立，記錄公開台中市青年委員對市政的提案內容及機關回應情形，滿足民眾知的權利，創造公共參與零距離。

吳皇昇指出，台中青諮會官方網站，以對話框作為主視覺設計，象徵市府與年輕世代對話的開啟，並滾動式揭露當屆青年委員簡介、提案參採情形、會議資訊及影像紀錄等相關訊息，供民眾清楚掌握提案辦理進度，採用響應式網頁設計，方便民眾一機在手隨時掌握訊息，讓使用者直覺式體驗公共政策的產出過程。

「台中要年輕，不能沒有青年的聲音！」台中青諮會表示，持續與年輕世代對話，鼓勵青年將想法化為行動、為未來勇敢發聲，想知道台中青年委員對台中未來的想像是什麼，到台中青諮會官方網站，有助年青人的聲音讓政策更到位。

(中時 )