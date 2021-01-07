太和-KY（4136）受惠擴大產能、開拓中國本土彩妝品牌客戶，2020年合併營收11.25億元，交出年增11.08％佳績。目前更祭出打造新爆款彩妝品、開拓內銷和外銷新客源訂單、擴增生產基地等新三箭政策，搶攻中國化妝品逾3千億人民幣商機。

營運表現耀眼的太和，2020年若以功能性貨幣（美金）合併營收來看，較2019年同期成長16.21％，成功達成年增率雙位數成長的目標。

太和表示，2020年初雖遇疫情嚴峻的考驗，但在公司積極發揮研發和創新核心競爭優勢、擴大產能、開拓中國本土彩妝品牌客戶等重要策略執行下，隨著外銷國際彩妝品牌客戶的拉貨動能在下半年的注入，創造全年度營收締出逆勢年增11.08％的優異成績。

該公司去年度內外銷營收比重約6：4，其中，來自中國本土品牌客戶及電商的需求明顯較2019年成長78.17％，主要是包括珀萊雅、花知曉、完美日記／小奧汀等針對旗下多款口紅、漸變色腮紅、修容粉、高光粉等彩妝產品紛紛在中國化妝品市場造成銷售爆款遞出優異銷售實績，帶動對拉貨力道增加。

根據大陸最新統計，累計2020年前11月份社會消費品零售總額較2019年同期減少4.8％，其中按消費類型來看，化妝品類之商品零售卻年增率9.5％、達人民幣3,075.8億元，明顯優於整體消費品零售成長表現，尤其隨著偶像經濟和審美多元化的發展，95後男生彩妝消費成長速度已開始遠超過女生，掀起「精緻男孩」世代的來臨，創造中國消費者化妝品仍有龐大市場需求商機。

展望2021年，太和-KY將祭出營運成長動能新三箭「打造新爆款彩妝品」、「開拓內銷和外銷新客源訂單」、「擴增生產基地」，以期整體效益逐步展開，挹注集團今年整體營運更上一層樓。

(工商 )