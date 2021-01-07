彰化縣7鄉鎮市合作，攜手推出250公頃花海美景，「春遊彰化賞花海」，各鄉鎮搭配活動，值得一起來心花朵朵開，賞花、打卡、買農特產品、吃美食。（吳敏菁攝）

彰化縣7鄉鎮市合作，攜手推出250公頃花海美景，「春遊彰化賞花海」，各鄉鎮搭配活動，值得一起來心花朵朵開，賞花、打卡、買農特產品、吃美食。（吳敏菁攝）

彰化縣7鄉鎮市合作，攜手推出250公頃花海美景，「春遊彰化賞花海」，各鄉鎮搭配活動，值得一起來心花朵朵開，賞花、打卡、買農特產品、吃美食。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和鄉鎮市攜手合作推廣種植冬季景觀作物，農閒撒下花籽，大波斯菊、黃波斯菊、向日葵綻放壯觀、燦爛的花海，達3公頃以上專區，共250公頃，王惠美推薦一起來心花朵朵開，「春遊彰化賞花海」，各公所還結合農特產展售、小吃和園遊會和焢窯。

王惠美表示，花特別療癒，農會也朝向循環再利用，今年整合7個鄉鎮市公所與農會，彰化有觀光工廠、休閒農場，透過鄉鎮市公所、社區將輕旅行融入，值得來趟深度旅行。

芬園鄉農會「2021花現芬芳佳園」在嘉興村嘉東街已率先登場，接下來9日在埔鹽鄉公所於埔鹽鄉南新社區舉辦「2021南新農村花海藝術節」，有古早味飯與農產品等；和美鎮公所「2021花漾和美」也於16日接棒，已舉辦多年

，不僅推廣農產品，也有兒童遊樂設施。

花壇鄉公所這幾年異軍突起，16日舉辦「焢吧焢焢～花海音樂會」；秀水鄉公所從30至31日在秀水鄉金陵村舉辦「LOVE在金陵風車花海節」；彰化市公所30日於彰草路123巷舉辦「彰化300花漾ing kids,party童樂會」新加入埤頭鄉農會於20日至2月7日於彰化百寶村舉辦「彰化百寶村花海裝置藝術展」，還有很多農特產品可採購。

秀水鄉長林英嘉表示，秀水花田位於玉陵宮與番花路南側，有風車與稻裝置藝術。花壇鄉長顧勝敏表示，活動「焢吧焢焢」取諧音「0800」，有唱歌、焢窯、釣青蛙、抓泥鰍、挖菜頭等。和美鎮公所主任秘書葉秉模指出，這打卡送好禮，大獎有iphone12，還有兩台汽炸烤箱。彰化市公所農業課長蔡翠蓉推薦有DIY活動彩繪風車，吹泡泡，上傳打卡送小禮物。埔鹽鄉公所主任秘書陳鈺昇指出，賞花海已邁入第15個年頭，今年花海有15公頃。

(中時 )