歐陽妮妮、張書豪主演的《腦波小姐》，兩人因戲傳戀情，本週播出17、18集，原預計下週於中天、愛奇藝等平台播完最後2集完結篇，7日傳出製作公司「麗象影業」因付不出動畫公司500萬元，最後2集恐「開天窗」被迫延後播出。《腦波》製作人謝禮如證實，揭露當初獲文化部補助，卻在開拍1個月時突然撤資「抽銀根」內幕，批政府輔助民間製作美意頓失，難過說：「想好好做戲，卻被不公平對待，感覺被文化部霸凌！」

謝禮如指控，《腦波小姐》獲得文化部106年度旗艦補助3800萬元，107年10月3日開拍時，同年10月25日因導演異動向文化部提出第1次變更方案，沒想到文化部以變更項目違反規定為由，撤掉《腦波小姐》補助案，謝禮如說，按照變更辦法規定，文化部應該給予1個月的更正期，且撤案公文理由不具體，當時她已砸下1000萬元，若不繼續拍「賠更慘」。

謝禮如和文化部打行政訴訟去年7月敗訴，去年9月向最高法院上訴，目前尚未宣判。不過《腦波小姐》每集90分鐘共20集，斥資高達1億3800萬元，謝禮如身兼《腦波》製作人、導演和編劇，抱著必完成的決心，除了文化部1520萬、HBO投資3000萬元，不足額除了跟弟弟借、她還冒險借高利貸3500萬，至今欠債5000多萬，還欠部分演員酬勞，像是歐陽妮妮30多萬、張書豪50萬左右。

謝禮如是電視圈知名監製、編劇，自倫敦電影學院畢業，曾在三立電視擔任監製6年，代表作就是李國毅、任容萱主演《我的自由年代》，首度導演《腦波》卻無法順利完成，謝禮如現在盼官司能勝訴外，嘆說「人生還是要往前」，盼多接其他案子來補錢坑。

文化部對此回應：「麗象影業有限公司《腦波小姐》（原名《鬼氣少女》）曾獲文化部影視局106年度電視節目暨旗艦型連續劇製作補助經費新台幣3800萬元，該案於執行過程中，因未依申請企畫書製作執行及未依規定申請變更等情事，違反『106年度旗艦型連續劇製作補助要點』（下簡稱補助要點）第10點第1款與第11點第2款規定，因此廢止其補助金受領資格。」

文化部表示：「麗象公司向臺北高等行政法院提起本案行政訴訟，並經臺北高等行政法院於109年6月24日裁定第一審影視局勝訴；麗象公司於109年7月再次提起上訴，本案目前於臺北最高行政法院審理中。

行政法人文化內容策進院訂有文化創意產業優惠貸款、青創貸款等相關資金協助措施，製作單位如有資金需求，文化部可協助轉介文策院依規定予以協助。」

(中時 )