台南市農業局7日邀請相關主管單位及柳營區等6區公所，召開聯合提升大新營區畜牧場周遭環境品質會議。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市大新營區民眾近年屢次抗議畜牧場空氣汙染、陳情阻止新建畜牧場，市府7日邀請相關主管單位及柳營區等6區公所，召開聯合提升大新營區畜牧場周遭環境品質會議，擬針對陳情頻繁且汙染嚴重的畜牧場，由農委會畜試所「汙染防治輔導團」會同區公所聯合輔導。

農業局長謝耀清指出，畜牧場設置是依據《農業用地作畜牧設施容許使用辦法》及《畜牧法》等規定，經過當地區公所初審，再由農業局會同市府環保局、工務局、地政局等單位審查，依規定核發農地容許畜牧使用同意，再向工務局請領建造執照及使用執照，最後才核發畜牧場登記證。

農業局表示，大新營地區有583家畜牧場，其中以柳營區154家最多，其次為白河區145家、鹽水區106家、後壁區89家、新營區54家、東山區35家。市府為確保畜牧產業發展，同時兼顧居民生活品質，邀請環保署、農委會及畜產試驗所、民政局開會討論適宜的輔導機制。

環保局長謝世傑表示，畜牧場正式營運後，仍受《廢棄物清理法》、《水汙染防治法》、《空氣污染防制法》等環保法令規範，若畜牧場違反環保法令，將由環保局依相關規定裁罰。

農業局指出，符合現代環保法規的畜牧場經營型態已成共識，對於民眾關心的異味、污染等環保問題，會議中提出幾點因應措施，首先，由畜牧場所在地公所主動監控，針對轄區內應辦理登記而未辦理登記的畜禽場加強稽查，並通報是否有廢棄物處理不善情況，納入定期輔導名單。

此外，針對陳情頻繁的畜牧場，由環保單位主動加強環境品質稽查。陳情頻繁且汙染嚴重的畜牧場，由畜試所「汙染防治輔導團」會同區公所聯合輔導，提升牧場的汙染防治量能。農業局也將針對輔導建議內容，爭取經費補助畜牧場改善環境。

對於新設立畜牧場，農業局將敦請市議會共同推動訂定《台南市新設置畜牧設施管理自治條例》，除了規範牧場與社區要有一定的生物安全距離，並訂出總量管制原則及不合環保規定的畜牧場退場機制。

(中時 )