根據中央流行疫情指揮中心公布的「秋冬專案」，口罩已成為出門必備物品，一名女網友日前從袋子裡拿出口罩準備戴上時才發現口罩被「封印」了，因為實在覺得太詭異，讓她覺得好氣又好笑，決定拍照PO上網，照片曝光後讓眾人看傻眼，還有人忍不住回「蠻好笑噠」。

這名女子1月2日在網路論壇《Dcard》以「口罩被封印了」為題發文表示，有一天從袋子裡拿了口罩準備戴上出門，結果發現口罩被封印住了，並附上兩張口罩的照片，從照片中可見，口罩左邊的掛耳直接被封印在邊緣的內層，只剩下一半的繩子露在外面，讓她覺得哭笑不得，不知道該不該繼續戴。

網友PO出被「封印」的口罩，從照片中可見，口罩左邊的掛耳直接被壓在邊緣的內層，只剩下一半的繩子露在外面。(圖/截自Dcard)

「被封印」的口罩曝光後引起網友熱議，紛紛回應「蠻好笑噠」、「我覺得很酷啊那口罩」、「大家幹嘛醬啦，我覺得口罩被封印蠻可愛的啊」、「明明就很好笑」，還有人開玩笑說「現在以你的主人小櫻之名命令你，封印解除」。

對於NG版的「二截式口罩」網友相當有感，紛紛在文章底下用創意梗圖歪樓洗版，笑翻一堆人，事後原PO再度貼文表示，「謝謝大家的照片相挺！我都有看」。

解封了！拿下口罩後的草莓鼻好煩人

(中時新聞網)