受到新冠肺炎疫情影響，少了刷卡買機票與出國消費的挹注，國人2020年信用卡簽帳金額衰退，恐無法突破2019年的3兆元大關。金管會銀行局副局長林志吉7日公布，2020年前11月國人信用卡已刷破2.72兆元（2兆7,238億元），較2019年同期衰退7.09％，雖然距3兆元還有2,700億元，12月有機會拼一下，但銀行局認為「不容易」。

國人刷卡金史上新高出現在2019年，全年簽帳金額高達3兆2,227億元，但2020年疫情衝繫下，恐無法持續再創歷年新高，因為目前為止前11月的刷卡金較去年仍是呈現衰退，即使12月為消費旺季、還有雙十二的優惠刺激、年底繳保費挹注，但想破3兆元，銀行局認為有難度。

截至2020年11月底止，當月簽帳金額約2,595億元，較上月份增加188億元。林志吉分析，主要是「雙十一」檔期、百貨公司周年慶優惠促銷推升國人刷卡消費意願。

就個別銀行來看，當月簽帳金額前三名為國泰世華銀、玉山銀、中信銀，分別刷出408億元、390億元、377億元。當月發卡量最高前三名則是北富銀、中信銀、台新銀，當月發放數分別為7.5萬張、6.8萬張、6.7萬張。

銀行業者分析，近年銀行愛發類現金點數卡吸引消費者，像富邦Ｊ卡、中信LINE Pay卡、玉山Pi錢包聯名卡都以回饋LINE Points、Ｐ幣、街口幣等類現金點數為訴求，不只折抵方便還可結合點數經濟等優勢，應是卡量衝高原因。

相較信用卡的衰退，電子支付機構業務各項數據仍持續飆升。銀行局統計，截至2020年11月底止，電支總使用者人數約1,140萬人，較10月增加47萬人、年增率達74.58％；當月代理收付實質交易款項金額約67.3億元，較上月增加9.9億元、年增率達70.38％；當月電子支付帳戶間款項移轉金額約26.2億元，較上月增加2.2億元、年增59.76％；當月收受儲值款項金額約84.2億元，較上月增加7.7億元、年增率高達133.89％；支付款項餘額約34.3億元，較上月增加1.4億元、年增97.13％。

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