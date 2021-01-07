考量高山結冰、積雪及天候視線等因素，交通部公路總局將對4條省道進行道路管制。（圖/公路總局提供）

寒流來襲全台急凍，這次挾帶較多水氣，預估高山降雪機率高，考量高山結冰、積雪及天候視線等因素，交通部公路總局將對台7線等4條省道道路管制，其中8路段今晚起會預警性封閉或限掛雪鍊通行，準備前往追雪民眾請留意，以免白跑一趟。

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

這次寒流來襲，氣象局預估高山有機會降雪，不少民眾迫不及待想上山追雪，為因應寒流影響，道路可能結冰、積雪，公路總局彙整轄4條省道，將採取相關管制措施。採取措施如下:

一、台7線47K(下巴陵)~66K(明池)：今(7)日22時~明(8)日6時預警性封閉。

二、台7甲線30K(南山)~74K(梨山)：今(7)日20時~明(8)日7時限掛雪鏈通行，再視現地情況實施預警性封路。

三、台8線99K(榮興)~151K(洛韶)：今(7)日17時~明(8)日7時預警性封閉。

四、台14甲線18K(翠峰)~41.5K(大禹嶺)：今(7)日17時~明(8)日7時預警性封閉。

公路總局呼籲用路人留意該路線的管制，同時提醒評估身體狀態，以免行經低溫高山路段不適進而影響行車安全，並做好雪地開車注意事項。公路總局說，將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊的揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規畫行程。

公路總局建議，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。

(中時新聞網)