因應疫情提振國內消費，政府自2020年7月中發放振興三倍券，根據財政部統計，到2020年12月底止，店家、營業人所兌領的紙本三倍券，到去年12月底止已經達到1.84億張，占領券比重95％，財政部提醒店家可兌付的時間到今年3月底止，各店家要把握時間別讓心血都白費了。

根據經濟部統計，已經有2332萬人領券，占可領比重98.3％；其中2151萬人是領取紙本券、占比約90.7％；僅181萬人綁定數位三倍券，大約7.6％，綁定數位三倍券中，信用卡人約125萬人、電子票證約26萬人、行動支付約30萬人。

店家所收取的紙本三倍券，自2020年的23日就可以到60家銀行、信合社、郵局等金融機構6221個兌付據點兌領。統計到2020年12月底止，累計兌付的張數1.84億張、金額615.31億元，占已領張數和金額個分別為95.1％與95.3％。

以金融機構來看，兌付最多的是國泰世華銀，兌付張數有2159多萬張、金額70.15億元、占比有11.4％；其次是台銀兌付張數1693萬張、金額56.92億元、占比9.3％；第三則是台新銀行為1601萬張、金額55.28億元、占比9.0％。

8家公股銀行兌付8323萬張、金額約281億元、占比約45.7％；郵局也有1326萬張、金額約42億元、占比約6.8％。

財政部表示，紙本三倍券的兌付時間是到今年的3月31日止，但是消費時間必須是去年的12月31日，在考量春節和店家整理去年盈餘和處理營業稅等後，才定3月底截止，也請各店家、營業人把握時間，讓現金早早入袋。

(中時 )