陸軍某通信基地李姓少校輔導長去年初參加鍾姓中校場長召集幹部參加的課前準備會議，因為李對鍾領導統御、質疑禮品採購，怒嗆「我是要退伍的人」還敲桌、摔筆記本。鍾提告對上官施以恐嚇、公然侮辱，但檢方認為罪證不足不起訴。

檢方調查，去年1月3日，鍾姓中校場長召集幹部參加課前準備會議，李在會議期間，嗆聲「幹麻不講話？沒被兇過？」、「我是要退伍的人，你還要繼續幹，最好不要弄到我」，還重擊辦公室桌子、丟擲筆記本，更說要解散會議。

鐘因心生畏懼，告李涉犯對上官施以恐嚇、公然侮辱。李男偵訊時否認，他說，是因為不滿鍾的領導統御，並質疑其採購禮品涉嫌圖利廠商，重擊桌面是因為不希望鍾咄咄逼人，筆記本則是摔在地上，沒有朝鍾身上丟。

後來鍾對公然侮辱撤告，對於恐嚇部分，檢方認為，李男行為沒有明確而具體欲加害鍾男的生命、身體、自由、名譽、財產法益的惡害通知，與刑法恐嚇危害安全罪要件不合。而其質疑圖利廠商，是基於輔導長職責，有權提醒主官風紀操守。李男喊解散會議，也沒人理他，可見只是情緒宣洩。雖然李的行為雖然有所不當，但未達違反陸海空軍刑法地步，不宜動輒以刑法相繩，因此給予不起訴處分。

(中時 )