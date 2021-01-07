WBL系列影集《永遠的第一名》首映，許乃涵（左起）、辛樂兒、范姜彥豐、林子閎、楊宇騰、張睿家、石知田、李齊、羅德弘盛裝出席。（WeTV、結果娛樂提供）

林子閎首度挑戰耽美BL題材，在WeTV、結果娛樂共同出品的WBL系列影集第一季《永遠的第一名》中，與花美男楊宇騰大談男男戀，兩男還有多場親密吻戲。他7日與張睿家、石知田、李齊、羅德弘、范姜彥豐、辛樂兒、許乃涵等人出席首映會，被逼問與女友四葉草近況時，擔心話題失焦而數度尷尬欲言又止，最後忍不住向楊宇騰求救：「你都不保護我，我要跟你分手了！」

被問女友對他拍BL劇的反應，林子閎表示，對方很支持，因為兩人心態都很健康，她應該也很期待看到他和楊宇騰的吻戲，不過他自己看到片花中與楊宇騰親不停，發現原來自己可以這麼投入，當下覺得很害羞，「覺得她一定會笑我！」他坦言與人在大陸發展的四葉草因新冠肺炎疫情阻礙，兩人已分隔兩地大概1年沒見面了，「她是馬來西亞籍，現在大陸禁止外籍人士入境，她一出境就會無法回去」。

兩男劇中挑戰5米的水底接吻，唯美畫面堪稱台灣耽美劇之最，對於這場水中吻戲，林子閎表示：「就是濕濕的感覺！我個人不太推薦在泳池親吻，因為消毒水味道重、眼睛也會痛，個人比較推薦在海裡面，酸鹼值OK，因為我有下過海！」眾人一聽到「下過海」驚呼且爆笑，他趕緊解釋「是下海潛水啦」。

首次擔綱主演的楊宇騰為林子閎獻出螢幕初吻與男男初吻，被問到接吻的感覺如何？他靦腆笑說：「拍攝時我們都很入戲，跟著感覺很自然地發生。」他坦言因為不太會游泳，從沒下過5米這麼深、腳踩不到底的水，加上之前曾在浴缸拍MV差點溺死，所以對水有一點恐懼，拍攝前讓工作人員等了很久，他也沒有想到自己會這麼怕、下不去，在岸上心理建設很久，很害怕會死。因為知道他的害怕，所以林子閎拍攝時就貼心地盡量配合速戰速決。

實力派男星張睿家特別演出神秘校醫一角，劇中有情感障礙的他，與林子閎、楊宇騰有著模糊的三角關係，又與問題學生石知田有著難以言喻的情感糾葛，劇情未開播已吸引大批影迷討論。張睿家表示，時隔快10年再接演男男戀的戲，感覺滿不一樣，當初會決定接演是因為覺得劇本很好看，不會想到性別問題，當年他演第一部男男題材《盛夏光年》時的社會氛圍並沒有像現在這麼開放、還是比較傳統，當時準備角色時是很沈重壓抑，現在則已經是被大家認同、認可的，愛已經不分性別了，他覺得這部劇集很像唯美浪漫的偶像劇，演起來比較舒服，不會這麼壓抑、滿自在的。

另一個神秘關鍵人物石知田，與張睿家的「師生戀」戲份要到第二季才揭露，兩人第一次試戲時也是初次見面，就非常有火花，張睿家記憶猶新：「他就像隻小狗巴著我不放，甩也甩不掉，還抓著我的臉猛親一口。」石知田則角色上身回應：「因為我找了你12年，我的眼裡只有你！」

劇中也網羅了被封「小彭于晏」的小提琴家李齊、男模比賽出道的羅德弘、新銳男星范姜彥豐共同演出，增添不少養眼畫面。辛樂兒與許乃涵（涵冷娜）身為劇中少數的女性角色，也成為助攻林子閎、楊宇騰從敵人到朋友再到戀人的「神隊友」，尤其在劇中飾演林子閎媽媽的許乃涵，讓作為兒子的林子閎開心地說：「可以跟她對到戲，讓我一償宿願，在片場光是交流就很開心。」35歲的許乃涵一點也不介意演27歲的林子閎媽媽，她腐女心大噴發笑稱：「演媽媽的特權就是可以合理的近距離觀賞小鮮肉，而且不會被粉絲diss。」

WBL系列影集共分為兩季作品，1月8日推出第一季《永遠的第一名》，緊接著3月5日推出第二季《第二名的逆襲》，從青春校園到職場逆襲，故事時間線橫跨五年，首映會現場搶先曝光10分鐘精彩片花，宣傳團隊祭出「愛的戳戳樂」考驗劇中各對CP的甜蜜默契；歌手周予天偕師妹鄭心慈應邀出席演唱片頭、片尾曲，感動全場。

WBL系列影集《永遠的第一名》楊宇騰（左）、林子閎劇中組「得意CP」。（WeTV、結果娛樂提供）

石知田（左）、張睿家劇中有難以言喻的情感糾葛。（WeTV、結果娛樂提供）

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