影》寒流來襲水氣足 宜蘭太平山下雪了 翠峰山屋鋪銀白地毯 19:052021/01/07 中時新聞網 陳泳溙 、中時、 胡健森 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭太平山翠峰山屋晚間已經降雪。（太平山莊提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下雪了！寒流來襲水氣足 宜蘭太平山白雪紛飛 訂閱影音： 中時新聞網 雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」 宜蘭太平山翠峰山屋晚間已經降雪。（太平山莊提供） 宜蘭太平山翠峰山屋晚間已經降雪。（太平山莊提供） 受到寒流影響，宜蘭太平山晚間6時40左右已經開始降雪，降雪地點為翠峰山屋周邊。太平山莊到了晚間9時左右，也開始飄雪，太平山森林遊樂區明天（8日）將在一早巡視道路狀況後，決定開園時間。 等了一整天，太平山終於在7日晚上接近7點時開始飄雪，下雪的地點在翠峰湖旁的山屋，當地的測得的溫度是零下1度，消息傳出後，遊客相當興奮，由於山上水氣充足，隨著入夜後溫度持續下探，雪也越下越大，範圍越下越廣，讓上山追雪的遊客大呼過癮。 猛爆寒流今來襲 極冷台灣！冰凍100小時 寒流來襲！陸北方九省用電負荷創新高 (中時新聞網) #降雪 #水氣 #宜蘭 #太平山 #快訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太平山後換小烏來飄雪？居民驅車前往一看傻了 22:542021/01/07 生活 富邦產 啟動溫度參數型梨保險理賠 17:222021/01/07 財經 冷！寒流開始影響 今下午北部山區將有降雪機率 13:132021/01/07 生活 《傳產》2021推案量挑戰連五紅 上看1.34兆 11:082021/01/07 財經 寒流來襲7旬老婦迷失街頭 頭份警運用人臉辨識助返家 16:052021/01/07 社會 羽絨衣內搭什麼最暖？專家曝：這樣穿完全無效 10:542021/01/07 生活 自由落體式降溫晚上8點台北剩5度 專家曝追雪時機：這天之前要快 21:312021/01/07 生活 寒風吹倒竹子擋鐵軌 花蓮鳳林-南平列車延誤 16:512021/01/07 生活 北部下雪了！大屯山還沒飄海拔380M小烏來先降雪 影像曝光 22:042021/01/07 生活 連6天超長寒潮襲台 急凍範圍擴大 21縣市發布低溫特報 16:372021/01/07 生活 寒流來襲 兩鍋底完美搭配 全聯好物網推爆 14:542021/01/07 生活 社會熱門新聞 鐵捲門故障瞬間掉落！男員工鑽店內「身體對半折」壓底掙扎 驚悚畫面曝 - 社會 中一中學生與阿伯爭位拉扯 學生曝特殊身分：不喜歡旁邊坐人 - 社會 火辣汽車女業務簽約照瘋傳 網嗨爆：兩盞大燈太閃 - 社會 屏東輕航機疑「空間迷向」失事墜毀 教練乘客2人死亡 - 新聞 買麵女當街人車遭擄 搶匪要500只給400 爆笑對話曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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