下雪了！寒流來襲水氣足 宜蘭太平山白雪紛飛

雪寒流體感-1度 戴立綱「台灣第一峰恐封山」

宜蘭太平山翠峰山屋晚間已經降雪。（太平山莊提供）

宜蘭太平山翠峰山屋晚間已經降雪。（太平山莊提供）

受到寒流影響，宜蘭太平山晚間6時40左右已經開始降雪，降雪地點為翠峰山屋周邊。太平山莊到了晚間9時左右，也開始飄雪，太平山森林遊樂區明天（8日）將在一早巡視道路狀況後，決定開園時間。

等了一整天，太平山終於在7日晚上接近7點時開始飄雪，下雪的地點在翠峰湖旁的山屋，當地的測得的溫度是零下1度，消息傳出後，遊客相當興奮，由於山上水氣充足，隨著入夜後溫度持續下探，雪也越下越大，範圍越下越廣，讓上山追雪的遊客大呼過癮。

(中時新聞網)