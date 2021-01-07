龜山光啟高中7日舉辦教學成果展暨家長感恩茶會，曾在商業類學生技藝競賽中餐烹飪組獲得優勝的黃琮瑞（左）勉勵學弟妹「機會來了就不要猶豫。」。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

光啟高中學生黃琮瑞在上學年度商業類技藝競賽中餐烹飪組獲得優勝，他說，從小喜歡下廚，小學時還偷偷進入廚房煮菜，國中起包辦家人晚餐，未來希望進入飯店當廚師，7日他與其他學生接受表揚，也鼓勵學弟妹「機會來了就不要猶豫。」

光啟高中7日舉辦教學成果展暨家長感恩茶會，展示學校在各項競賽獲獎作品，董事長黃東榮致詞時，感恩全校師生的好表現，期待未來再創榮光。校長鄒紹騰也鼓勵學生品德、技藝、國際化等。

黃琮瑞分享心得，他說，小時候喜歡下廚，小學就會偷偷進廚房煮飯，不過到國中才獲得家人同意使用瓦斯爐。如今已經是家中主廚，到菜市場買菜都難不倒他。黃琮瑞說，國三起就讀餐飲班，為了參加去年比賽，去年暑假升高三時就每天練習，早上到校進廚房，中餐就吃自己的料理，下午讀書。

提到技藝競賽內容，他說，總共比3道料理，其中一道創意料理是給1隻全鴨，要製作出雙拼料理，他用鴨肉鬆、蛋黃鴨獲得評審青睞，奪下優勝。他說，鴨肉鬆是參考餐廳常見的牛肉鬆發想，清脆口感結合鴨肉的甜美，至於蛋黃鴨則用鴨腿配合蛋黃味道，口感獨特又展現鴨肉美味。

他也鼓勵學弟妹，「機會來了就不要猶豫，毫不保留的戮力以赴，相信下個得獎者就是你」。

(中時 )