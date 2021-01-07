台灣進入萊豬元年，民眾人心惶惶，不少業者瞄準這波「商機」，紛紛以使用台灣豬成本增加為由，調漲價格，對此台南市長黃偉哲痛批業者趁機「發國難財」，要求中央、地方嚴加稽查，網友看到後笑翻：「自家人認證的國難」、「蘇貞昌要發飆了」。

萊豬正式開放進口後，許多店家強調堅持使用台灣豬，卻以此為藉口漲價，從10元到30元不等，引發民眾不滿。對此黃偉哲今天(7日)巡視賣場豬肉專區時，痛批此行為根本是故意哄抬價格，趁機發國難財，踐踏消費者權益，中央與地方都該嚴加稽查。

消息傳至PTT八卦版後，不少鄉民嚇傻：「自家人認證，萊豬進口=國難」、「偉哲也太誠實了吧XD」、「怎麼可以說國難，這不是在給中央難看嗎」、「原來是國難啊」、「竟然說是國難，蘇貞昌要哭了」、「你也知道是國難，是誰造成的」、「那我們可以申請國賠嗎」、「覺青想吃都還吃不到，怎麼會是國難」。

也有人擔心黃偉哲：「要被側翼出征了」、「這樣說不怕被方丈查水表嗎」、「院長說這是品牌價值，你這樣講是要打他臉嗎」、「糟糕了，黃市長接下來要變中共同路人了」。

(中時新聞網)