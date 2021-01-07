為期一個月的「高雄一百時時抽」，從2020年12月1日到2020年12月31日，總共抽出抽出451位iPhone12和Gogoro幸運大獎得主，發票登錄金額逾23億元，雖然活動已經結束，但因有得獎人未領獎或資格不符等因素，目前還有6支iPhone12、以及3台Gogoro可供補抽，主辦單位高雄經發局將在1月11日在時時抽官網公開補抽。

高雄經發局7日指出，地表最狂的「高雄一百時時抽」，在2020年12月31日落幕，短短一個月，發票登錄金額就逾23億元、抽出451位幸運大獎得主，打破以往振興經濟活動紀錄，寫下高雄百年新紀錄。

該局提醒中獎人，必須在8日下午17時前，完成領獎手續，後續若確定有得主未領獎，將於1月11日在時時抽官網公開補抽，目前有6支iPhone12，3台Gogoro可供補抽。

經發局指出，除了抽獎帶動消費外，住宿贈送的高雄券更帶動夜市、商圈業績成長，部分夜市、商圈更公開表示業績成長達3成。

(工商 )