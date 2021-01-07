全台狗狗友善空間愈來愈多，台中市目前雖已設置兩座寵物公園，原縣區卻連一座也沒有，市議員楊典忠連續兩屆提案要求市府規劃海線寵物公園，7日特地前往文心森林公園寵物專區會勘，發現規劃欠缺專業周詳，尤其沒有雙層門防護措施最嚴重，呼籲市府儘速改善。

楊典忠指出，台中市雖已設置兩座寵物公園，一處為東區泉源公園，另一處為南屯區文心森林公園，可惜都設置在原市區。他也特地前往南屯文心森林公園會勘寵物專區設施，發現寵物專區以景觀圍籬設置，沒有區分大小型犬、沒有雙層門防護措施、欠缺遮陽處與樹蔭，以及沒有人工遮雨棚，實在是不及格。

楊典忠表示，根據台灣動物保護行政監督聯盟提出5項標準，台中市僅一處符合基本標準，目前台灣雖未制定寵物公園相關法規，設置寵物專區符合寵物與飼主基本需求是需要的，希望市府儘速改善。

楊典忠也積極催生海線寵物公園，他說，與六都比較，新北市有17座寵物公園數量居冠，台北市、桃園市各5座居次，台中市已是全國第二大城，寵物犬隻數目也不少，寵物公園卻不夠，應該要加強設置。

市府表示，目前已規劃設置兩處寵物專區，包括后里環保公園寵物專區，全長307公尺，整地面積約3000平方公尺，有大小型犬活動區，已納入今年施工將配合后里動物之家開幕；太平公五公園寵物專區於去年11月25日開工，目前施工中，未來將可提供市民與毛小孩足夠的休憩空間。

(中時 )