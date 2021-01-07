為搶住房商機，美侖飯店集團旗下輕奢品牌「美侖商旅」，以歡慶開業2周年為名推出住房優惠專案，身分證字號對中「2、1、4」三碼，即可以999元超值價入住原價9,900元的景緻雙人客房一晚，符合身分證三碼且名字有「美侖」兩字者飯店免費住1晚，不分平假日每日限量5間，適用入住日期為2月14日起至2月28日。

美侖商旅提醒，周年慶住房優惠活動「美侖」兩字需同字同音，每組身分證限使用1次，且需要本人入住，入住時要須出示身分證或健保卡），且僅適用官方電話訂房。

美侖商旅並推出餐飲優惠，周年慶期間於館內「CAFE49」全日餐廳消費滿2,000元即可現場好運抽抽樂，抽到幾折結帳就打幾折，一系列2周年慶活動詳情均可上官網查詢。

針對返鄉高峰，為讓入境者在家隔離，健康家人入住非防疫旅館的一般飯店，美侖商旅亦自即日起推出「健康家人長住專案」，即日起至3月31日，每房最低1,999元起，至多兩人入住，每日限量。

今年情人節落在農曆新年初三假期間，美侖 商旅「CAFE49」全日餐廳推出專屬「一生一世」情人節套餐，以「爐烤國王鮭魚」、「美國無骨牛小排」（2擇1）組成，每人套餐價1314 元，除了享用星級美食餐點外飯店另安排專人為彼此拍下甜蜜放閃照，沉浸在屬於兩人的浪漫情人夜。

其它說明:周年慶住房優惠活動美侖兩字需同字同音，每組身分證限使用1次，且需要本人入住（入住時要須出示身分證或健保卡），僅適用官方電話訂房。

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