女星章家瑄出道前只是拍戲片場的場記，曼妙外型被導演注意到，1998年以電視劇《爸爸的本尊》出道，但她的出身背景經常被拿出來討論，因為她的父親是竹聯幫創幫大老「山雞」章尊良；婚後減少拍戲工作，轉型成通告咖，上節目分享家庭生活，近日自曝婚後房事不OK，主動求歡也只能吃閉門羹，讓她很無奈。

章家瑄有一個大哥級的父親，「極道千金」的身分也經常害她飽受異樣眼光，但她憑著演技證明自己，在2018年結婚前，她拍攝多部大愛電視台的戲劇作品，讓觀眾漸漸對她改觀，也不再屢屢拿她的黑道背景做文章。

章家瑄近日在節目上自曝婚後房事不OK，主動求歡也只能吃閉門羹，讓她很無奈。(圖/ 摘自YouTube《一袋女王》)

她在2018年和電影製作人施柏全登記結婚後，同年生下一名寶貝女兒，她更減少工作量，把重心放在家庭生活，偶爾上談話性綜藝節目分享生活點滴；日前她在節目《一袋女王》中說起房事問題，表示自己懷孕5至7個月期間，疑似賀爾蒙作祟，讓她特別想要。

沒想到老公太保守，認為她懷孕期間行房，會有「小孩生出來戳他頭」這種問題發生，迷信又保守的觀念導致兩人在她孕期都沒有親熱；後來生完小孩，老公又以她自然產，怕她有傷口會不舒服拒絕行房。過了一段時間，章家瑄決定為了「完美行房」使出各種招式，最後老公卻醉倒，讓她無奈地說，3年內行房次數「10隻手指頭數的出來」。

(中時新聞網)