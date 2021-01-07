女星許瑋甯從模特兒轉戰戲劇、電影圈，演技備受肯定，加上亮麗外型和姣好身材，是不少人心目中的女神，大多留著長髮的她，近日剪了一頭肩上短髮，新造形曝光，不少粉絲乍看下驚呼：「以為是小S」。

許瑋甯在IG發文：「什麼都不想。放空。很舒服！」隨文PO出她面無表情靠在沙發上的照片，看起來有些慵懶，吸睛的是，許瑋甯原本的一頭浪漫長髮變了，她換成及肩短髮，造形更加俐落，還有幾分俏麗感。

許瑋甯剪了及肩短髮。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯短髮新造形曝光，不少粉絲乍看以為是小S。（圖／翻攝自IG）

許瑋甯的新造型曝光後，吸引不少粉絲留言「太美了 我的女神」、「好正」、「姐的頭髮變了一樣美」，男星林曜晟也前來回應「這短髮可以」，釣出許瑋甯調皮回應「剃光可以嗎」，對方則再回覆「妳不介意我也是不排斥啦，但我必須說地球是很危險的」，兩人一來一往互動相當逗趣。

特別的是，不少粉絲有同樣反應，見到女神短髮的第一眼，都覺得神似小S，紛紛驚呼「乍看以為是小S，都好美」、「還以為是小S」，意外掀起討論。

(中時新聞網)