英國變種病毒侵台又增兩例，至目前為止已累計四人感染，政府祭出鎖國一個月政策，外媒稱台灣政治經濟可能遭到國際獨立，對此，藥理學教授潘懷宗在中時新聞網節目《政新鮮》表示，因為大家都在使用網路雲端，因此經濟方面，許多商人也逐漸改變經營模式，所以他不認同這樣的觀點。

【政新鮮】潘教授怒了！譙蘇不想做別做

潘懷宗指出，因新冠疫情無法出國，民眾改變消費模式，宅經濟開始發燒，以現況來說，該如何刺激消費與兼顧防疫？潘表示，現在的商人都很聰明，比如店家會與外送業者合作，或採線上雲端訂購產品，他認為這種模式在往後會大幅度增加。

大陸協助香港興建方艙醫院，並派遣醫療隊前往支援。（圖／美聯社）

台灣看似疫情守住，但病例持續攀升，民眾擔心會不會出現醫療崩潰現象，需設立方艙醫院，教授分析，所謂方艙醫院是指讓確診的輕症患者入住，是否會產生交互傳染問題，他個人表示，因為大家都得了，所以不會有傳染問題，潘懷宗更強調，這種做法是跨時代非常聰明的做法，台灣目前不需要用到方艙，除非社區感染人數增加時才需要。

行政院長蘇貞昌。(蘇揆臉書截圖)

從教授觀點看台灣是相對安全，就連演唱會都照常舉行，對此，政府啟動新防疫機制，不過卻遭到民眾反彈說「侵犯隱私」，行政院長蘇貞昌隨後反駁「資料會在28天後消除」，潘懷宗表示，人臉辨識在執法過程中，是非常重要的，目前看起來，政府並無建置一套系統，只是利用手機電信系統定位而已，民眾大可放心，此外他轟蘇：「若民眾有提出覺得不對的地方，你有必要改正，不是用驕傲狂妄的態度處理，因為你是人民的僕人，如果你不想做就別做」。

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(中時新聞網)