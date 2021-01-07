我國輪胎業遭美國商務部初步認定要加課52％到98％反傾銷稅，經濟部國際貿易局今召集相關業者討論因應之道，業者哀號如果半年後終判確定開徵，輪胎廠勢必裁員，盼給予資金周轉協助。官方承諾給予必要協助，也會幫忙廠商開拓新市場。

這場美國對我乘用車及輕卡車輪胎傾銷初判因應會，從上午10點多起進行約3小時，除經濟部貿易局、工業局、智庫外，各輪胎大廠、橡膠公會、工總代表都出席。

面對困局，國際貿易局局長江文若表示，業者在會上一致表示應一心應訴，該局也將積極提供必要協助，包括請外館掌握美國際貿易委員會(ITC)產業損害調查時程、出席損害調查公聽會，表達我國產品並未造成美國內產業損害理由，並協助業者開拓其他新市場等。

我輪胎對美出口一年金額約在4億美元左右，佔有一席之地。江為業者喊冤：「觀察過去3年我出口美國輪胎產品，出口量與金額都沒有很大波動，並無造成他們產業傷害。」。那為何我方仍被課重稅？她解釋，可能有些資料未被美方採納，這部分業者會再補交資料。

受限疫情，美方後續無法來台進行實地查核。江文若說，已知道美國要改對業者採問卷取代，這部分會向產業說明如何配合。

「我們也很納悶？」橡膠公會秘書長陳鈺光直言，不解為何台灣業者反傾銷稅被課最多，因為我們並無刻意壓低價格出現銷量大增情況。

如果終判確定課台高反傾銷稅，陳鈺光斷言，失去美國市場輪胎業面臨裁員是必然的，這部分大家會有資金周轉壓力，盼政府給予協助。

陳說後續業者會以準備應訴與向美方補交資料進行救濟。坦言想要免於被課稅不樂觀，但會盡力爭取稅率降低。

美方去年底對台、韓、泰與越南4國客車與輕卡輪胎進行反傾銷稅調查，初步裁定台灣課52.％至98.％反傾銷稅最高。本案預計本年5月13日做出傾銷最終裁定，6月28日完成產業損害最終裁定，7月6日正式發布命令。

(中時 )