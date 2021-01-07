今年起中央將健保費率調漲到5.17％，台中市老人健保補助福利不打折，市府社會局長彭懷真7日指出，老人健保補助每人每月最高826元，市府今年編列21.7億元預算，足夠因應，老人健保補助不會縮水，請長輩安心。

彭懷真表示，目前台中約有38萬位名長輩，其中，超過八成符合老人健保補助資格，符合資格者不用提出申請，社會局會寄發通知函，全年健保費由台中市政府代繳，健保署不再向長輩或投保單位收取費用。

彭懷真說，社會局老人健保補助不發現金，而且有排富條件。對象為年滿65歲以上老人或年滿55歲以上原住民，必須設籍台中市滿一年以上，經稅捐稽徵機關核定，最近一年綜合所得總額合計未達申報標準，或綜合所得稅稅率為5％以下。每人每月最高補助金額826元，826元以下核實補助，等於每年最高補助近1萬元的健保費。

社會局指出，若符合補助資格的長輩，投保單位健保費採預繳制度，且已預扣健保費用，可向投保單位（公司、工會）確認應繳納金額，辦理退費作業。倘有各項補助或老人福利相關疑問，可撥打1999或社會局長青福利科專線04-2217-7239洽詢。

寒流來襲，社會局長彭懷真今日到向心社區照顧關懷據點關懷長輩，與長輩共餐，並致贈加菜金，也向社區長輩說明老人健保補助情形，立委張廖萬堅、市議員劉士州、張耀中、朱暖英、何文海皆出席致意。

(中時 )