新冠肺炎疫情持續在各國延燒，香格里拉集團旗下位於新加坡的四間酒店為計畫於2021年到訪新加坡的旅客，提供保額達250,000新加坡元的新冠肺炎保險，為客人在疫情期間的出行保駕護航。客人無需為該保險承擔額外費用。此新冠肺炎保險將適用於經互惠綠色通道（Reciprocal Green Lane）或持有航空通行證前往新加坡的國際旅客。

香格里拉集團2020年6月已推出「安心守護承諾」，此次提供新冠肺炎保險，旨在為疫情期間到訪新加坡的客人提供額外的健康保障。

香格里拉集團東南亞及澳大拉西亞區域首席執行官陳光良表示，在全面提升酒店的衛生安全防範措施後，香格里拉再額外為入住新加坡酒店的客人提供新冠肺炎保險，以進一步提升旅客的出行信心。

陳光良表示，香格里拉集團首先於新加坡推行該計畫，是基於當地政府正逐步放寬旅遊限制，並強調新冠肺炎保險是重建旅客信心的關鍵。為國際旅客提供額外保障的這項舉措，並體現了香格里拉集團致力為客人持續營造安全舒適環境的承，以及歡迎客人隨時歸來、在酒店享受屬於他們的美好時刻的誠摯期待。

客人透過香格里拉集團官網、官方手機應用程式、預訂電話或電郵，直接跟集團預訂在2021年1月1日至2021年6月30日期間入住的客房（房價需為官網公示的統一價格），無需額外費用即可自動獲得該新冠肺炎保險。

香格里拉集團此次的保險計劃由美亞旅遊保險（AIG Travel）承保，主要保障範圍包括在新型冠狀病毒檢測呈陽性時，為旅客提供高達250,000新加坡元的保障額，用於支付必要的醫療費用及合理開支；因治療新型冠狀肺炎需要延長行程時，為旅客支付額外的住房及旅行費用。若客人在新加坡的旅途中不幸確診新冠肺炎，可致電美亞保險專線尋求緊急協助。另外，美亞將於行程期間為旅客提供24小時無間斷的旅行支援。

香格里拉集團在新加坡一共擁有四間酒店，包括新加坡香格里拉大酒店、香格里拉聖淘沙度假酒店、新加坡烏節門JEN酒店和新加坡東陵JEN酒店，均獲得「SG Clean」認證，該認證是新加坡政府對酒店保持高標準衛生清潔規程的肯定。

(工商 )