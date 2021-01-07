舊振南總經理李立元。（吳奕萱攝）

「舊振南X湯瑪仕肉舖」聯名禮盒，1080元。（舊振南提供）

創立於1890年的高雄傳統餅家「舊振南」，已經100多年的經營歷史，目前在台擁有18家門市。舊振南第5代傳人、總經理李立元今（7日）分享，去年受到新冠疫情嚴重波及，成長幅度衰退，希望今年可以重回榮景，預計今年春節檔期營收在6000萬元上下，較去年相比有15％的整體業績成長，而目前企業訂單踴躍，預估能占檔期業績的30％。

李立元表示，近年來品牌成立商務團隊，針對企業送禮需求設計客製化服務，透過簡訊、Email提醒客戶，已累積公司行號約8000多位會員，成效反饋良好。

近年聯名過「麻古茶坊」手搖飲、「杜老爺」綠豆椪冰棒的舊振南，對於話題性聯名合作很有興趣。李立元也透露，今年Q2將會成立新公司與全新品牌，針對健康類為訴求，打入烘焙市場，目前已於高雄開拓新廠，屆時將提升高自動化的生產配備。

舊振南今年春夜禮盒預購開始以來，首次推出的「金玉滿堂禮盒」，以春節限定麻粩，與人氣甜品棗泥核桃糕、牛軋糖的豐富組合，榮登品牌春節禮盒排行冠軍熱銷，而為呼應2021年牛年，與米其林指南官方指定「湯瑪仕肉舖」，聯名推出牛年限定聯名肉乾禮盒，限量5000盒，預售銷售也相當亮眼，已突破了目標量的50%。

(中時 )