桃園市長鄭文燦7日和法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區主席法拉利視訊交流,鄭寫下「桃園挺你」,法拉利也表達對台灣的支持。(祕書處提供/蔡依珍桃園傳真)

桃園市長鄭文燦7日和法國格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區主席法拉利及駐法國代表吳志中針對台、法防疫措施、疫後紓困及未來合作視訊交流,鄭文燦會後寫下「桃園挺你」,法拉利也以「Taiwan Can Help!格勒諾布爾永遠與你同在」表達對台灣的支持。

鄭文燦表示,台灣被稱作「世界最安全地方」,在疫情爆發之初,台灣以謹慎態度、迅速應變及超前部署防疫,並利用大數據、資通訊科技等人工智慧,進行精準、民主、文明防疫,進而寫下典範。

鄭文燦分享,桃園身為台灣門戶,肩負國境防疫重任,面對國際疫情第一線,落實疫情監測與邊境管制措施;去年12月起,配合中央流行疫情指揮中心啟動的秋冬防疫專案,強化邊境檢疫、社區防疫及醫療應變措施並透過電子圍籬2.0,防止自主健康管理者接近大型活動區域。

鄭文燦說,除了中央核定超過1兆500億元紓困方案及3,000元振興券。桃園核定的市民急難紓困金額達6億,並推出「安心即時上工」計畫,幫助市民渡過疫情難關。防疫有成外,台灣經濟也呈現正成長,「守住疫情、守住經濟」。

吳志中指出,在去年全球疫情肆虐,台灣抗疫成果亮眼,獲世界各界肯定,台灣的經濟能力和瑞典相近、軍事實力似加拿大,土地面積和荷蘭相當,與法國同享民主、人權、自由與多元價值。

吳志中代表台灣出席法國參議院疫情管理調查公聽會,分享台灣防疫策略。他說,疫情爆發之初,台灣位置距離中國近,也有許多陸客到訪,許多人並不看好台灣防疫措施。台灣防疫有成,歸功於全民關注疫情發展,政府採取及早應變措施。

法拉利介紹,格勒諾布爾有美麗山景,深受觀光客喜愛,被指定為2022歐洲綠色首都。區內有多個重要研究發展機構,著重發展研究,多所重要大學也在此;政府也大力輔助企業發展、外資企業投資。

疫情方面。法拉利說,法國的防疫措施約晚了台灣2個月,前後宣布兩次封城令,並針對聖誕、新年假期實施宵禁,關閉餐廳、酒吧等非必要商店,以遏止病毒傳播。

法拉利表示,法國政府提供千億歐元紓困金及相關紓困措施,包含增加內需、減低稅賦、延遲繳交稅費、提供貸款並簡化企業申請振興紓困流程。格勒諾布爾也針對1,400家企業提供200萬歐元的團結基金援助在地企業。

針對桃、法未來交流計畫。鄭文燦提出,桃園獲得全球智慧城市首獎,更受邀擔任ICLEI生態物流社群主席城市,並主動發布SDGs自願檢視報告(VLR),而格勒諾布爾被指定為2022歐洲綠色首都,同時也是全球第五大新創城市,自行車代步上班的人次在法國也高居第二,環境永續、智慧城市及新創科技都是雙方可持續深入交流的面向。

吳志中說,台灣與法國在科學交流密切,樂見桃園與法國格勒諾布爾持續深化城市情誼。會後,鄭市長寫下「Taïwan peut aider 桃園挺你」祝福;法拉利寫下「Taiwan Can Help!Grenoble-Alpes Métropole always by your side」表達對台灣友人的支持。

桃園市政府秘書處處長顏子傑說,桃園與「歐洲矽谷」之稱的格勒諾布爾,簽署合作備忘錄,成為友好城市,即將邁入第3年,市府積極推動青創基地加入「French Tech Taiwan」成為法國新創合作夥伴,也組團前往格勒諾布爾進行女子足球及人才培育交流、建立深厚的桃、法姊妹校情誼,雖然新創科技、學校互訪及體育交流因疫情而短暫中斷,期盼國際疫情緩解,持續推動合作及交流。

(中時 )