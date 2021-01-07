防疫旅館供給告急，晶華酒店於即日起推出「保障家人．安心Long Stay」方案，將全新整裝完成的「雲天露台家庭房-兩大床」釋出，邀請有防疫需求民眾的家人前來入住，房內配備有兩張大床、獨立客廳以及私人的露臺，寬敞舒適的空間可入住至多四人，以安心14天方案入住、每房每晚4,800元，相當於每人每晚僅需1,200元、另可搭配栢麗廳自助早餐買一送一的優惠；如入住其他房型，每房每晚最低3,400元含早餐，上述方案皆可搭配北市府加碼規劃最高7,000元補助。

晶華此次主推的「雲天露台家庭房-兩大床」，是獨步台北市五星級酒店內各類房型的嶄新設計，20坪的寬敞空間除擁有私人專屬露臺外，還配備有可拉式沙發床、獨立客廳、一張倚靠窗台的Daybed，以及走入式衣櫥(walk-in closet)、近期更將原先提供的中床調整為兩張大床(152cmX210cm)期待能讓旅客擁有更自在的睡眠環境。

消毒防疫方面，晶華酒店櫃檯備置有「紫外線高效能消毒機」將持續進行所有客房鑰匙的消毒工作，確保交到每一位房客手裡的鑰匙都安全無虞。客房內清潔的動作也將延續每房退房後、更換及消毒空調「出風口濾網」的工作，為入住房客的空氣清潔把關。對於即將入住的客房，房務部門也會以醫療級的「紫外線消毒燈」進行照射消毒後，始提供貴賓入住。完成所有的客房清潔工作後，會再依照「10大消毒熱點」、包括開關、把手、觸控面板、遙控器、電器…等高頻率接觸表面進行清潔強化動作。

公共區域的衛生清潔包括出入口及樓層放置酒精洗手機，客用電梯每小時控梯一次以進行深層清潔消毒作業，客房樓層的走道消毒工作會由原先的每日2次增加至4次。旅客住宿期間經常使用到的健身房與頂樓溫水游泳池，也會以「10大接觸熱點」的方式加強高風險接觸型表面的清潔消毒，致力提供旅客最高規格的安心入住空間。

(中時 )