新北市政府地政局於去年底公告新泰塭仔圳市地重劃開發案第二區重劃計畫書，並於昨、今日舉辦說明會，主要說明重劃意旨及計畫期程。今（7）日說明會有百位所有權人到場參加，支持及反對重劃的地主都有，有合法地主發聲力挺重劃，表示塭仔圳都市計畫已公布快20年，已經延宕多時，希望這次能如期開放。地政局回應，會如期施作，儘速還地於民。

潘姓地主表示，2015年就查估完，因為有合法房屋要抗爭，所以後來停頓下來，如今現在合法房屋問題已經解決，並從重劃區排除，但違章鐵皮屋卻要求延後開發，租金繼續收，「這樣叫土地正義嗎？」都市計畫已經幾十年了，希望能如期開發。地政局回應，重劃既定去做，因此會照著期程走，儘速還地於民。

住在瓊林南路的黃姓地主表示，各縣市政近年積極規劃土地規劃，但重劃後的價格卻是讓民眾買不起，質疑徵收45％土地不合理外，並痛批政府帶頭炒地皮。地政局回應，塭仔圳都市計畫屬自償性重劃，政府向銀行借款動工，其中36％的公設加上8％的工程重劃負擔比例，剩下約55％為地主可領回，符合法令及土地正義。

地政局表示，重劃計畫書在去年12月25日公告，並開始1年自動搬遷期限，有業者反應搬遷期限過短找不到廠房，市府已啟動輔遷機制，若有廠房需求，設有輔導服務團協助媒合。在今年12月底尚未搬遷者，市府將進行強制拆除，倘若符合新北市強制拆除違章建築收費自治條例之5大類20項違建行為收費規定，將收取代為拆除費用。

(中時 )