台灣有錢人真的很多。南山人壽7日宣布，推出新的美元利變終身壽險保單，要以三大特色搶攻高資產族的傳世保單，即美元計價、具增值回饋分享金、可選躉繳或兩年繳費，有助高資產者提高保額、累積資產，傳承給下一代。

新台幣兌美元匯率不斷挑戰28元關卡，等於現在買美元相對便宜，再者是美元保單利率相對較新台幣保單高，同樣保額，美元保費較新台幣保單便宜，第三是美元保單投資標的較多，目前宣告利率也比新台幣利變保單高，因此從去年開始，保戶對投保美元保單的意願大幅提高，美元保單占整體新契約保費也已達60％。

據保發中心統計，2020年前11月美元保單新契約保費約新台幣4,511億元，其中，美元傳統保單約3,242億元，南山人壽前11月美元傳統保單新契約保費約新台幣670億元，是壽險業第一名。

南山人壽表示，金管會多年來推動壽險業要提高國人保障額度，據壽險公會統計，目前國人平均每張壽險保單的死亡保額僅66萬元，平均每人壽險保障約新台幣160萬元，明顯保障不足。

若透過如投保南山人壽佳美滿美元利變終身壽險，即有身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、滿期保險金、增值回饋分享金等保障，且身故保險金、完全失能保險金可選擇一次給付或分期給付，要保人可以指定5年至30年之間分年或分月給付，達到照顧遺族的效果。

同時這張保單可選擇躉繳或二年繳，最低1.5萬美元，最高可投保300萬美元，有繳費及高保額折扣，合計最高2％，且元月宣告利率3.15％，保單預定利率1％，兩利率差額乘上年末保單價值金，即是保單增值回饋分享金，有助資產累積。

南山人壽表示，先前已推出六年期繳費的美元利變終身壽險，這次是增加躉繳及二年期繳費，供保戶可自行選擇。

(工商 )