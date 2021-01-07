微控制器（MCU）廠應廣科技（6716）公告12月合併營收達6,169萬元、年增11.1％，推動第四季營收站上1.91億元，創下單季歷史新高，累計2020年全年合併營收6.82億，較2019年成長30.8％。

從產業面來看，應廣表示，科技產業的相關應用對MCU的需求仍然相當火熱，產品需求熱度不減，尤其在電腦相關與消費性電子的領域，TWS觸控晶片需求逐步加溫，加上遠端辦公需求所帶動雲端伺服器的需求提升，以及比特幣上漲所引燃的挖礦熱，對於伺服器與挖礦機散熱晶片的需求更加殷切，應廣高附加價值的BLDC散熱晶片適時提供這類需求的最佳解決方案，對於獲利也有相當助益。

展望2021年，董事長唐燦弼表示，審慎樂觀看待產業發展及市場成長，除了訂單動能持續，應廣也將積極提升高階產品的比重；在市場方面，繼續深耕大陸市場的同時，逐步開發亞洲其他市場，如印度等。

(工商 )