奇景光電（納斯達克代號：HIMX）7日提前公布自結2020年第四季合併財務報表，營收、毛利率及每ADS盈餘，均優於2020年11月12日法說會預估，營收及毛利率亦同創單季歷史新高。

奇景2020年第四季營收為2億7,580萬美元（約新台幣79億3,600萬元），較上一季增加14.9％，原先法說會預估為，第四季營收較第三季2億3,990萬美元（約新台幣70億6,800萬元），成長約10％。同時，奇景2020年第四季營收，較前一年同期成長57.6％。

2020年第四季毛利率約為31.2％，優於原先法說會預估的毛利率約29％。奇景第四季毛利率較上一季增加8.9個百分點，較前一年同期增加10.6個百分點。

2020年第四季每ADS盈餘預計約為19.5美分（約新台幣5.61元），優於原先法說會預估的、每ADS盈餘在15美分至16美分之間（約新台幣4.42至4.71元），奇景第三季每ADS盈餘為4.9美分（約新台幣1.44元），前一年同期為0.6美分（約新台幣0.18元）。

未扣除股票酬勞費用及購併相關費用的影響，2020年第四季每ADS盈餘預計約為19.7美分（約新台幣5.67元），優於原先法說會預估每ADS盈餘在15.1美分至16.1美分之間（約新台幣4.45元至4.74元），奇景第三季每ADS盈餘為7.3美分（約新台幣2.15元），前一年同期為0.9美分（約新台幣0.27元）。

奇景光電執行長吳炳昌表示，由於所有主要業務部門均強勁成長，奇景2020年第四季營收及毛利率，同時創下單季歷史新高，第一季一向是傳統淡季，但目前業務動能仍持續強勁，奇景將在2月的線上法說會，提供完整自結的2020年第四季合併財務報表，與2021年第一季展望。線上法說會日期將在近期公布。

(工商 )