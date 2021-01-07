7-11掌握農曆年前採購商機，自1月13日起，連續3天結合線上線下虛實整合，推出「開心花隨時取」活動，包括行動隨時取、i預購、實體門市祭出超值優惠。

「OPEN POINT行動隨時取」，推出CITY CAFE中杯熱美式咖啡買1送1活動，每日限量1萬組，此外，大杯熱美式咖啡、熱拿鐵、熱黑糖珍珠撞奶、熱經典純奶茶也祭出買10送5優惠。

「i預購」強打每日限量爆殺商品，及會員點數回饋，活動3天陸續推出：摩肯卡娜赫拉抽真空機組、我

的美麗日記限定款面膜，及aiwa火烤兩用爐限量爆殺價，最高享33折優惠，活動期間再享2%OPEN POINT點數回饋。

「門市優惠」部分，則有飲料、零食糖果、鮮食、麵包、泡麵、冰品、冷凍、民生必需品等推出任選第2件6折優惠；而OPEN POINT會員到7-11門市單筆消費滿550元，持指定信用卡結帳，可立折50元外，也額外加贈OPEN POINT點數50點。

(中時 )