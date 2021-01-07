林姓女子控訴之前買了桃園地方法院的法拍屋，爾後鄰地地主竟稱門前車庫有一小塊地是屬於他的，要求林女將樑柱拆除，並把車庫往內縮三角形，林女苦言，當初是法院親自到場點交，從沒告知有侵占到他人的地，如今卻要將車庫縮減，導致進出車輛困難。

林女2017年於觀音購買了700多萬的法拍3層樓透天厝，且整排的透天建築都是建商一起設計的，只因林女的房子是最邊間才有和鄰地接觸到，鄰居指稱林女的車庫有約一坪的土地是屬於他的，直言要求林女「拆屋還地」，林女感到萬分無奈，表示明明是法院親自到場點交，從未告知侵佔他人的土地，但現在卻碰到這種情形。

林女說，若把車庫樑柱拆除並往內縮，會造成車輛進出困難，和鄰居溝通過後對方不願意賣，透過里長、朋友向鄰居商量，仍是維持強硬態度。林女坦言，「價錢好商量」，即便比市價高一點也願意向地主購買，且少了那塊一坪的土地對於鄰地根本沒差，對林女的影響卻是相當大。

林女直言「啞巴吃黃蓮」，表示法院將在15日到場勘查，但曾與律師溝通過後，發現自己站穩住腳的機率並不高，因此感到十分冤望，另家裡還有兩位孩童，車輛進出方便很重要，因拆屋還地的案例很多，期盼法院當天能盡力協調。

(中時 )