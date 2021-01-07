台股搭上北上特快車，大盤今（7）日以15214點再創歷史新高，台股三王：個股、ETF、台股基金，連六日續寫歷史新高紀錄，台積電約60萬投資人，0050與元大龍頭基金共約40萬投資人，相當於百萬投資人提前領到年終大禮，法人建議，台股長線看好，特快車動能十足，建議選擇優質龍頭標的，如投資台股三王：「台積電、0050、元大龍頭基金」，就好似站在巨人的肩膀前進，更具獲勝優勢。

台股護國神山-台積電（2330）連六漲，今日分別以570元、565元創盤中與收盤新高；國民ETF-元大台灣50（0050）在台達電上漲6.04%、台積電大漲2.91%衝刺下，亦分別以129與128.9元寫下盤中與收盤新高紀錄。

台股基金一哥「元大台灣高股息優質龍頭基金」亦發揮選股實力，已連11日上漲，尤其近五個交易日在主要持股聯發科上漲7.1%%、義隆上漲20.8%等帶動下，今日淨值再度以12.98元寫下歷史新高，為今年3月參與的投資人創造逾29.8%的報酬率。

此外，元大龍頭基金將在近日完成首度年終配息；0050則於今日公告第一階段配息，本次預計配發金額為3.05元，以今日收盤價估算，配息率為2.37%，加計上次配發0.72%息率，2020年配息率共達3.09%，除息日為1月22日，預計於1月20日進行第二階段公告，並確定實際配發金額。

而從台股三王攜手續創歷史新高，也再再顯示擇股比擇時更重要，優質標的成長動能強勁，列車儘管中間稍有停歇，但開動後一路向北，建議投資人不須預設高點，只要選對標的，盡早開始投資理財規劃才是累積財富的關鍵。

「持有股票，就好比持有該公司未來獲利的請求權」法人進一步分析，台股兼具高成長與高息兩大優勢，加上全球央行大行寬鬆政策，國際資金充沛，更為台股挹注強勁動能，長線看好，國際多家專業機構一再上修台股2021年預測值，目前上看16500點以上已是普遍共識，建議已上車的投資人，勿輕易放棄已建立好的價格優勢部位，不確定能精準掌握進場時機的投資人，建議透過定期定額，或「周周扣」或「日日扣」分批入場。

(中時新聞網)