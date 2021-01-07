台中一名17歲未成年少女與剛認識的男網友相約MTV電影院見面看電影。不料，男網友竟然在包廂內伸出狼爪，對少女抓咬揉胸、舔耳，且不顧女方拒絕，以手指性侵得逞。被害少女衝出包廂向店員求助獲救，到醫院驗傷時精神崩潰躲廁所猛撞牆。台中地院審理後，依妨害性自主罪，判處施暴男網友有期徒刑4年2月。

判決書指出，108年10月某日，少女與在交友軟體認識的男網友相約在台中市U2MTV電影院見面看電影。不料，才進包廂沒多久，對方就露出真面目，爬到少女身上，先是出手揉她胸部，並扯下內衣舔咬胸部，男子不顧少女喊「不要」，把手伸進牛仔褲內以手指性侵。接著猛舔少女耳朵，還掏出性器官塞入少女嘴巴強逼口交。粗暴過程造成少女胸部滲血受傷。少女藉口要去裝水、上廁所逃離包廂，跑到櫃臺向MTV員工求救才順利脫困。

就讀高職夜間部的少女，晚上到校後告訴學弟，左胸有點痛，可能是被性侵造成。學弟大驚回她：「妳頭殼壞掉妳還來？妳去跟教官講」全案才曝光。事後少女由母親陪同到醫院驗傷，一度精神崩潰，躲在廁所裡面撞牆，被女警發現制止。

被告男網友於法院審理時否認性侵，辯稱2人在包廂看恐怖片，只有親吻擁抱並沒有性侵。並強調，不知道少女未滿18歲。

法官認定，少女在交友軟體已告知嫌犯只有17歲未成年。被告男網友卻為滿足一己性慾造成少女身體、心理終生難以抹滅的恐懼與傷害。且否認犯行、並無悔意、惡性非輕也未達成和解。依妨害性自主罪及成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年2月。

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(中時新聞網)