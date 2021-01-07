美食-KY旗下85℃搶攻草莓季商機，今（7）日起推出四款跟草莓有關的切片與整膜蛋糕，吃進去每一口都有滿滿的草莓果香，再搭配新鮮草莓，酸甜滋味交錯，絕對是美味與CP值兼具的甜點。同一天，85℃還有三款拿鐵新品上市，有榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵和第一屆85℃咖啡大師選拔賽獲勝的冠軍哈密拿鐵，1／9到1／22三款風味拿鐵系列還可享第二杯半價優惠。

85℃今年推出的草莓季蛋糕，有兩款整膜蛋糕，六吋莓好多多，蛋糕體是香甜的香草戚風蛋糕夾著白巧克力香堤，表面再舖上滿滿一層新鮮草莓，搭配紅櫻桃與乾燥玫瑰花瓣點綴，喜愛草莓的人，一眼就會被它好多的草莓給吸引住。另一顆八吋整膜蛋糕巧克力美莓，使用巧克力戚風蛋糕以及草莓庫利，再加上水蜜桃餡和焦糖巧克力慕斯，點綴出美妙滋味，上頭再擺放一圈新鮮草莓，夢幻度爆表！

兩款草莓季切片蛋糕，其中一個覆莓起士是香濃的起士蛋糕，配上底層的餅乾，中間夾著覆盆莓優格和草莓餡，酸甜滋味令人愛不釋手；另一款巧遇莓好是巧克力戚風蛋糕與草莓庫利碰撞出甜美滋味，中間包覆著水蜜桃餡和焦糖巧克力慕斯。

除了草莓季蛋糕以外，85℃推出三款風味拿鐵咖啡，有85℃第一屆咖啡大師選拔賽獲勝的冠軍哈密拿鐵，將85℃高品質咖啡與煉乳、哈密瓜、牛奶完美結合，香醇綿密的細緻奶泡，盈滿哈密瓜水果風味，煉乳的濃郁香甜調和了咖啡的微苦尾韻，一整杯甜甜的幸福口感，是85℃咖啡師為您準備的甜蜜饗宴。

此外還有榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵中杯85元(冰／熱)，榛果與香草風味，和咖啡、鮮奶交織而成的風味拿鐵，每一口都令人回味，與冠軍哈密拿鐵中杯79元(冰／熱)，三款從1／9(六)到1／22(五)，全台85℃推出同品項不限冰熱，第二杯半價，優惠活動限到門市購買，每人現場帶走限購三組(六杯)，。

(中時 )