網路上不少情侶以互整方式拍片而出名，一名女大生便心血來潮如法炮製，決定惡整半夜熟睡中的男友。日前原PO睡不著，看著躺在床上熟睡的男友，小腿一半露在棉被外，於是便把對方小腿的濃密腿毛刮個精光，沒想到男友醒來後看到影片大傻眼，原PO最後更羞曝自己的下場，就是男友回家後狠狠「教訓」了她一番。

原PO日前在「Dcard」上發文表示，某日半夜她睡不著，眼看時間來到凌晨3點半，轉頭一看熟睡中的男友，不小心露出一半小腿在棉被外，這時她歪腦筋動得快，「想到之前在YouTube看過惡搞影片，是趁男生睡著直接剃掉他的頭髮！於是我就心血來潮決定效仿」。

不過原PO沒這麼狠，「第一次先不要玩太過火，於是我拿起除毛刀往他濃密的小腿毛下手」，原以為男友會嚇到彈起來，沒想到對方卻不動如山，睡得相當熟，於是原PO就把男友濃密的腿毛刮個精光，還將過程全都錄下。

等到隔日，男友看見原PO傳來的影片大傻眼，本以為對方會生氣，不過，事後原PO害羞地透露自己的下場，「回來以後我就被就地正法了」。原PO強調，自己和男友感情夠穩定，平常也會這樣彼此嬉戲相處，才敢做出這樣的舉動，並沒有建議大家效仿。

貼文發出後不少網友認為這樣做太過火，「我覺得蠻過分的，有點不尊重人的感覺」、「我是覺得蠻不尊重的啦」。不過有網友指出，「如果這種玩笑雙方是可以接受的那就還行，原PO也有說平常也會跟男朋友開玩笑之類的，我覺得這個事件滿看人的，如果男朋友本來就不是玩得起的人，那就過份了」。

(中時新聞網)