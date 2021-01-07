遠傳電信耗資數十億元打造的「TPKC遠傳雲端運算中心」7日正式啟用，是遠傳第一座獲國際權威Uptime Institute認證為Uptime Tier III的雲端資料中心（IDC）機房，將可提供國內外企業、金融證券、電子商務、網路、OTT服務等業者迅速拓展業務布局，加速數位轉型的腳步。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，新冠肺炎疫情爆發以來，消費與工作模式的轉變促成企業將大量線下活動搬到線上，驅動企業加速投入數位轉型，使得全球對於雲端服務、大數據、數據運算的需求明顯增加，加上國際大廠紛紛加碼投資台灣，提升台灣在亞太地區資料轉運的地位。

曾詩淵指出，遠傳雲端運算中心具備適合高電量用戶、結構化布線設計、高穩定基礎設施、災害預防機制、AI智能化管理等五大特點，可確保企業營運不中斷，並由遠傳專業團隊提供網路資安、雲端、「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）等一站式客製化服務，即日起針對有機房機櫃、頻寬連線需求客戶提供專案組合早鳥優惠。

遠傳表示，遠傳雲端運算中心是業界最新國際等級雲端運算中心，擁有ISO27001資安認證及ISO20000客戶滿意度認證。機房內三層高架立體式線架設計，與AB電力迴路線材視覺化管理，有效提升維運效率。

在安全管理上，遠傳雲端運算中心設置包含紅外線電子圍籬、陌生臉辨追蹤、人員定位、防尾隨、遠端電子鎖等七道安全控管及RFID設備管控。另外，機房採用雙變電站、雙迴路供電系統，具備七級防震及防洪避雷等設計，並採用國內業界首見機房內三段式消防感知滅火設計（VESDA／氣體式／水式）提升消防安全與防止復燃。

此外，遠傳也指出，遠傳雲端運算中心也是國內業界首次採用壁面平吹風牆設計搭配熱走道封閉上迴風技術，控制氣流方向，有效避免混風，並拉大機櫃空間，極大化散熱效率、確保設備順暢運作的同時，也兼顧能源效率。

(工商 )