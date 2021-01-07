阿龐、林雨宣、林嘉俐、方文琳、米可白、方大緯出席映後直播。（台視提供）

台視八點檔《生生世世》劇情進入最後階段，討論熱度攀高，6日收視再刷新紀錄，全體平均收視2.76。為感謝觀眾支持，主要演員方文琳、林嘉俐、米可白、林雨宣、阿龐及方大緯6日晚間出席映後直播和觀眾互動，並兌現收視承諾，由於考量珍惜食材，改以抹奶油取代砸蛋糕，大夥力拱「明珠」抹「惠子」奶油，米可白爆：「誰叫妳讓玉樹吃那麼多藥還沒效！」惹得林嘉俐當場噴笑：「妳在意的點好匪夷所思！」

林雨宣在直播中也代替「大魔王」敏鳳喝苦茶，米可白捨不得好姊妹受苦，自願幫忙分擔，林雨宣感動表示：「妳要幫我一起喝嗎？好啦！苦都是我們在吃。」兩人一口乾完，表情扭曲模樣可愛，由於味道實在太難入口，米可白搶下林雨宣第三杯苦茶，硬塞給方大緯，要他為劇中角色向媽媽方文琳賠罪，方大緯也阿莎力喝下。

大家說好收視破3要曝光「精彩影片」，方文琳透露：「我自己滿能搞笑的，扮鬼臉那些都沒問題。」直播現場立刻引發線上觀眾敲碗引頸期盼。

林雨宣後期從「黑鳳」變「瘋鳳」演技進階讓觀眾大讚，回憶後期拍攝過程，林雨宣形容自己一開機就宛如被「附身」，她說：「其實我都沒有什麼印象，都是看播出之後才知道，原來當時我是這個樣子。可能是在演戲當下沒什麼意識，就像是被上身、一喊卡就退駕。」她也透露為求逼真，拍攝時還有特別請曾子益要留心：「我請他一定要抓住我，不然我可能會真的就衝出去打明珠！」

敏鳳用盡心機爭取老公關愛，最後壓力大到接近崩潰，1月7日播出的劇情中，劇中角色敏鳳畫了濃艷眼妝及大紅口紅，牙齒上還沾著口紅印，搭配粉色正圓形腮紅，就像會動的紙紮人，林雨宣笑說這個妝容，自己也有參與設計：「我有特別問化妝師，請他給我最容易沾染的口紅，我就畫厚厚一層、抿一抿，就變成這樣。」

直播過程除了替觀眾解惑，大夥也分享拍攝點滴，阿龐揮別角色後瘦身成功，還穿上10多年前的褲子，並透露：「一開始也有在討論是否需要先減重，但後來覺得這樣的身材也能詮釋角色。」米可白印象最深刻則是和薛仕凌的床戲，大夥聽了紛紛綜藝摔，阿龐笑虧：「我們都這麽感性，結果你講床戲。」米可白開玩笑回：「這剛好安慰一下我當時空虛的心靈呀！也是導演幫我們設計的橋段，給彼此機會。」網友被米可白此番言論逗笑，紛紛讚米可白好可愛。

《生生世世》1月8日將上演完結篇，《加油!美玲》重新剪輯「感動安可版」，將從下週一（11日）起接檔。

林雨宣、米可白喝苦茶。（台視提供）

林雨宣、米可白喝苦茶。（台視提供）

(中時 )