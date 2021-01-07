美國戰略司令部(STRATCOM)負責人查爾斯·李查上將(Charles Richard)說，「戰略鐵三角」之一的義勇兵3型(Minuteman III)陸基洲際彈道飛彈實在過於老舊，沒有辦法再升級，需要新式飛彈替換。

義勇兵飛彈內只能裝3枚核子彈頭，而多數的長程戰略核武，其內裝彈頭數都可以達到6~10枚。(圖/維基百科)

軍事網(Military.com)報導，LGM-30G義勇兵3型飛彈於1970年就開始服役，至今已超過50年。李查上將說：「我坦白說了，已經不能再要求如何延長義勇兵3型的服役壽命。，它實在太老舊。」

2014年美國媒體發現義勇兵飛彈的操作設備還使用5.25吋磁片，30歲以下的朋友可能已經沒見過這種磁片實際使用了。(圖/geek.com)

「戰略鐵三角」是指陸基洲際彈道飛彈(ICBM)、水下潛射洲際彈道飛彈(SLBM)，以及空軍戰略轟炸機。在冷戰時期，美國在中西部各州的平原地帶，部署大量的ICBM，種類也很多，包括紅石、擎天神、泰坦、義勇兵，以及和平守護者，不過随著冷戰結束，多數ICBM都已退役，僅保留義勇兵仍在服役，目前中西部五個州的地下筒倉，仍有400枚義勇兵洲際彈道飛彈。

關於義勇兵飛彈的老舊問題已不是新聞，該飛彈指揮室使用的資料儲存系統，仍是8吋軟性磁片，一種40歲以下的朋友根本沒看過的東西。

李查上將在美國國防作家協會（Defense Writers Group）贊助的線上會議中說：「我們根本無法再升級(義勇兵)...那東西太舊了，許多圖紙已不存在....或者應該說，就算設計圖還在，因為過於古老，已沒有技術人員能看的懂...看的懂的人大多不在世上，或是垂垂老矣。」

據說，即將上任的拜登總統政府，正考慮延長義勇兵3型的壽命，以節省成本，維持現有的地面戰略威懾（GBSD）能力，對此，李查上將頗不以為然。

「坦率地說，我不知道幕僚人員有誰真的看過義勇兵的內部構造，只要看看零件、電纜，就知道那已經是完全過時的，該進博物館的東西。」

諾斯洛普·格魯曼公司日前得到新型GBSD飛彈的競標案，以取代義勇兵3型，李查認為這確實有必要。

但是他對另一個著名的老古董，也就是B-52H同溫層保壘(Stratofortress)轟炸機倒是很支持，他說目前的B-52H轟炸機的現代化改良工作進展順利。B-52已服役超過60年。

他說，B-52H改良計劃有命令和控制方面的改進，但總的來說，對目前現狀感到滿意。

據國防部稱，美國戰略鐵三角的組成，目前包括46架具核打擊能力的B-52H轟炸機、20架B-2A精神式匿蹤轟炸機(Spirit)；水下的是14艘俄亥俄級戰略潛艦(Ohio-class submarine)，每艘都配備了三叉戟2型飛彈(Trident II)；陸地上就是400枚義勇兵III型。

李查在評估美國核威懾力量的有效性時，警告俄羅斯和中國大陸的核威懾能力也在增強，世界局勢其實比冷戰時期複雜。

李查說：「談論當今世界與冷戰時期有什麼不同，那就是目前美國正面臨2個具有接近國力的核武器大國對手，必須以不同的方式威懾。三角習題麻煩的是對某一個國家採取行動後，會對另一個國家產生影響。這比過去更加複雜。」

(中時新聞網)