想洗澡卻發現浴缸染滿鮮血！一名網友上網PO出自己家浴缸的照片，放滿水的浴缸竟然整片血紅色，乍看以為是命案現場，大票網友紛紛猜測發生什麼事，大多人以為是「月經來」，不過原PO曝光真相，原來是這東西在「作怪」。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」，分享幾張照片，表示在「滔x買的沐浴球」，只見照片中，放滿水的浴缸，逐漸被這顆浴球染成鮮紅色，顏色看起來相當詭異，有如一攤血水，不像一般沐浴球般的美麗色澤。

沐浴球就像紅薯地瓜球（圖片取自／爆廢公社公開版）

這顆沐浴球原PO剛拿到時，整顆是紫色，就像紅薯口味的地瓜球，原以為泡水後也會變紫色，想不到竟是可怕的紅色，照片掀起網友熱議，許多人驚呼這種沐浴球感覺泡了「會被感染」、「不知道加了什麼奇怪色素」、「皮膚會過敏吧」。

不少網友歪樓笑虧，這顏色就像女生月經來，「浴缸水泡棉條嗎」、「血崩還泡澡」、「很像命案現場」、「電影專用浴球」，一般市售的泡澡浴球，大多是加食用色素，避免對人體產生不良反應，網購沐浴球，還是看清楚成分，保障使用安全。

(中時新聞網)