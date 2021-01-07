HDMI協會（HDMI Licensing Administrator, Inc., HDMI LA）執行長暨總裁Rob Tobias表示：「很高興能看到這麼多具備這些新功能的新產品。隨著最新型電玩主機的上市，消費者現在可以使用主機、AVR、傳輸線、電視和顯示器，享受超刺激的HDMI 2.1端對端體驗。自2002年推出以來，HDMI產品的出貨量達到將近100億，HDMI技術仍然是消費性電子產品的通用介面。」

HDMI 2.1技術的升級電玩功能為家中帶來先進、無與倫比的電玩體驗。這些功能包括可變重新整理速率（Variable Refresh Rate；VRR）、自動低延遲模式（Auto Low Latency Mode；ALLM）和快速畫面傳輸（Quick Frame Transport；QFT），而且當搭配全新4K和8K顯示器時，HDR和eARC能夠提供身歷其境的音訊，HDMI 2.1實現了最棒的家庭娛樂。

新型的HDMI 2.1固定速率連結（Fixed Rate Link；FRL）模式透過使用穩定的正向錯誤校正（Forward Error Correction）方案，結合連結訓練通訊協定，在需要時能調整連結速率，可確保傳輸線更穩定地傳輸影片。

Advanced Micro Devices, Inc.暨HDMI Forum（論壇）主席David Glen表示，在發布2.1規格後，HDMI Forum並沒有停歇，而2020年是有史以來最繁忙的一年。我們推出了超高速HDMI傳輸線認證計畫（UHS計畫），現在這些UHS傳輸線已上市，它們能實現HDMI 2.1的完整48Gbps效能。

David Glen指出，我們也發布主動式傳輸線的合規測試規格，終端使用者很快就能購買支援較長長度安裝的主動式光學傳輸線，此為完成HDMI 2.1生態系統的重要步驟。」關於未來他補充道：「除了在2020年發表的出色產品，我們預計2021年還會推出許多支援HDMI 2.1升級功能的新產品。

必要的UHS計畫確保品質超高速HDMI傳輸線可以上市並支援4K和8K影片、HDR、VRR、eARC和所有其他HDMI 2.1功能，且傳輸線需將超高速HDMI認證標籤貼在每個包裝上，以通知消費者有關該產品的認證狀態。這些經認證的傳輸線設計必須通過48G訊號效能的嚴格測試要求，並通過全新先進的EMI測試，以將針對WiFi、藍牙和其他射頻的干擾降至最低。

HDMI Forum亦推廣HDMI傳輸線電源。運用此功能，現在可以直接從HDMI接頭供電至HDMI傳輸線，而不需要另外連接獨立的電源線。這樣可以與使用被動連接的HDMI傳輸線一樣，輕鬆連接與使用主動式HDMI傳輸線。

隨著4K內容的爆炸性增長，此傳輸線對於將4K傳輸線、衛星和IPTV機上盒連接到電視的消費者和商業領域至關重要。服務供應商指定在全球將其用於居家安裝，還要求包裝上顯示進階HDMI傳輸線認證標籤，增加合規驗證和防止假冒；此傳輸線認證計畫也由HDMI協會管理。

(工商 )