華夏科技大學化妝品應用系陳品頤同學勇奪2020 OMC世界盃「女仕夢幻造型(Ladies Fantasy Style)」銅獎。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學化妝品應用系陳品頤同學勇奪2020 OMC世界盃「女仕夢幻造型(Ladies Fantasy Style)」銅獎，在數千名世界各國職業級菁英美容與美髮師的同場競爭之下，難能可貴的搶下第三名佳績。

紐約時間2021年1月1日上午10點開始對全世界直播的2020 OMC世界冠軍賽網路頒獎典禮(OMC Online World Championship Awards Ceremony 2020)，當看到頒獎直播的主持人說出第三名由來自台灣的陳品頤奪得並恭喜台灣時，忍不住興奮的又跳又叫，為台灣爭光同時也證明了技職教育的豐沛實務創新能量，指導老師石美芳說。

本身已有深厚的美髮專業資歷，陳品頤強調，進入華夏科大學習，就是為了更上一層樓，首次參與女子夢幻造型項目，就獲得世界銅牌的殊榮，真的很興奮。這次因為疫情的緣故，無法出國比賽，OMC特例改為線上競賽，沒想到反而能夠在網路直播中讓全世界看到台灣，這次能得獎心中無限感動與驕傲，賽前的一切訓練辛苦都值得了。

系主任陳哲鑫表示，OMC是全世界最大的美容美髮競賽，本來就有非常多的歐、美、日、韓等職業優秀選手來參賽，今年首次改為上傳製作過程與作品的網路線上競賽，雖然不用忍受法國的異地時差，但可以看出許多作品都是在攝影棚專業拍攝，並由軟體後製數位修圖，這些是目前一般化妝品應用系學生個人很難獨立完成的，也能看出跨領域學習的重要。

說起這群競賽選手，石美芳心中滿是驕傲又心疼，除了在賽前盡心指導之外，也帶著這群努力上進的學生們參與多項產學活動磨練實作技術。可以說除了有老師帶領學習之外，學生自己的努力更是重要。之前的比賽，好幾次都是一群人從下午練習到隔天凌晨3、4點，也幸虧獲得學校大力支持，讓學生無後顧之憂使用競賽準備新秘教室以及嶄新的宿舍，並在經費上的慷慨贊助，讓選手於課外時間專心持續強化技術職能，準備參加國際競賽，並透過深耕計畫創新師徒制，讓選手除了有固定指導老師，也能從其他選手同儕相互學習之中，快速累積豐富的專業技術知識，培育出新一代的專業技術人才。去年7月由教育部補助、台灣OMC協會陳德雄會長與孫慧芬理事長共同推動舉辦的國際競賽OMC研習營真的幫助很大，石美芳表達再次感謝。

繼2018年吳芷霖同學獲得OMC巴黎世界盃夢幻髮型金牌之後，再次於OMC世界大賽獲得前三名獎項。石美芳則獲得108年教育部技職之光表揚。華夏科大打造出國內極具特色並有傲人成績的師徒制創新學習團體，讓技職教育回歸初心，聚焦培養具備實作力、創新力及就業力之專業技術人才新願景。

(中時 )