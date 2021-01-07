民進黨政府元旦起開放萊豬進口，但在去年8月底宣布開放美國萊豬和美牛進口後，施政民調就出現數度下跌。資深媒體人黃暐瀚直言，蔡政府民調下跌要怪誰？閣揆蘇貞昌可能要扛最大責任，他日前到台北港視察進口豬通關，但「看錯單位」，稱要安民心卻「吃錯豬肉」，還「搞錯方向」當然爆發民怨。

資深媒體人黃暐瀚。(圖/翻攝自臉書)

黃暐瀚今天(7日)《品觀點》政論節目「暐瀚觀點」討論萊豬進口後台灣民怨四起，民進黨該如何化解的問題。黃暐瀚說，蘇貞昌院長日前跑去台北港看豬肉進口作業，跑去桃園小學看營養午餐，但萊豬根本還沒來，是要看啥？他坦言「蘇院長現在應該要去的地方是菜市場、便當店，這才是已經受到萊豬衝擊的地方」。

黃暐瀚並指出，況且蘇貞昌就算要穩定民心，等今年四月，萊豬真的來了之後，蘇再吃給大家看，那才叫安民心。現在大家怕吃到「萊豬」，又不是怕台灣豬，跑去吃美味的台灣豬肉餡餅幹嘛？現在台灣豬肉產品有滯銷嗎？

黃暐瀚最後強調，「標萊劑，才能真的解民怨，因為萊劑之所在，即民怨之所在」，現在民眾不滿的，不全是民進黨昨是今非，也不是台灣向美國妥協。若為改善台美關係，他相信很多民眾都理解「萊豬無法拒絕」。但政府堅持不標示萊劑，民眾怎麼知道自己會不會「吃到、不知道」？

蘇院長，您是不是吃錯肉？ 五洲製藥理念是：「先求不傷身體，再求療效」，政治人物戮力「福國利民」的大政之前，也至少要做到「為政三民」。 1 探民瘼 2 安民心 3... 由黃暐瀚發佈於 2021年1月7日 星期四

(中時新聞網)